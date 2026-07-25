Huti raketirali naftno postrojenje u Saudijskoj Arabiji: Objavljeni snimci gustog dima nakon napada

Jemenski Huti saopćili su da su tokom noći raketama i dronovima napali naftno postrojenje kompanije Saudi Aramco u južnom gradu Džizanu, što je izazvalo požare.

Ovaj napad uslijedio je kao ispunjenje obećanja o odmazdi zbog ovosedmičnih saudijskih vojnih udara.

Na društvenim mrežama pojavili su se videosnimci na kojima se vidi gust dim, dok satelitski podaci navodno pokazuju termalne anomalije na lokaciji pogođenog postrojenja.

Saudijska civilna zaštita nakratko je izdala upozorenja na opasnost za područja Džizana i Janbua, ali ih je ubrzo povukla.

Za sada nema zvanične potvrde saudijskih vlasti niti kompanije Saudi Aramco o eventualnoj šteti, broju žrtava ili mogućem utjecaju na proizvodnju nafte.