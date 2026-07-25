Huti raketirali naftno postrojenje u Saudijskoj Arabiji: Objavljeni snimci gustog dima nakon napada

Jemenski Huti saopćili su da su tokom noći raketama i dronovima napali naftno postrojenje kompanije Saudi Aramco u južnom gradu Džizanu, što je izazvalo požare.
Ovaj napad uslijedio je kao ispunjenje obećanja o odmazdi zbog ovosedmičnih saudijskih vojnih udara.
Na društvenim mrežama pojavili su se videosnimci na kojima se vidi gust dim, dok satelitski podaci navodno pokazuju termalne anomalije na lokaciji pogođenog postrojenja.
Saudijska civilna zaštita nakratko je izdala upozorenja na opasnost za područja Džizana i Janbua, ali ih je ubrzo povukla.
Za sada nema zvanične potvrde saudijskih vlasti niti kompanije Saudi Aramco o eventualnoj šteti, broju žrtava ili mogućem utjecaju na proizvodnju nafte.
Napad je uslijedio nakon što je američki saveznik Saudijska Arabija u petak gađala vojne ciljeve Huta, poslije odluke jemenske grupe da uvede pomorsku blokadu najvećeg svjetskog izvoznika nafte i napadne njegove brodove u Crvenom moru.
Huti su optužili Saudijsku Arabiju za "opasnu eskalaciju" te poručili da njeni postupci "neće ostati bez odgovora".
Novo zaoštravanje otvara još jedan front u ratu koji je zahvatio Bliski istok, a dolazi u trenutku kada Iran paralelno provodi blokadu Hormuškog moreuza, jedinog preostalog pomorskog izlaza Saudijske Arabije. Jemenski sigurnosni izvor rekao je za Agence France-Presse da su među metama saudijskih udara bili pomorska baza u jemenskoj luci Hodejda i vojni kamp na ostrvu Kamaran, što je, prema tvrdnjama Huta, izazvalo njihov uzvratni napad.
Koalicija predvođena Saudijskom Arabijom saopćila je da je pogodila položaje Huta i uništila ciljeve koji su predstavljali prijetnju trgovačkim brodovima, kao odgovor na napade na pomorski saobraćaj u Crvenom moru.