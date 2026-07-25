Tehnička greška Pentagona ili nešto drugo: Sa stranice privremeno nestali podaci o poginulim vojnicima

Američko Ministarstvo odbrane suočilo se s kritikama nakon što su sa službene stranice sistema za evidenciju ratnih žrtava (DCAS) privremeno nestali podaci o poginulim i ranjenim vojnicima u ratu s Iranom.

Četiri imena

Kako piše CNN, s liste su u jednom trenutku uklonjena četiri poginula vojnika i deseci ranjenih, iako je ranije bilo navedeno da je u sukobu život izgubilo ukupno 18 američkih vojnika. Predsjednik Donald Tramp (Donald Trump) potvrdio je taj broj tokom obraćanja javnosti.

Iz Pentagona tvrde da nije riječ o prikrivanju podataka, već o tehničkom problemu. Glasnogovornik Šon parnel (Sean Parnell) saopćio je da su nadležni upoznati s nepravilnostima i da rade na njihovom otklanjanju u saradnji s vojnim granama.

Nema ispravke

Ipak, ni dan kasnije podaci nisu u potpunosti ispravljeni, zbog čega je grupa demokratskih senatora zatražila od ministra odbrane Pita Hegseta (Pete Hegseth) detaljno objašnjenje i potpuni izvještaj o svim poginulim i ranjenim vojnicima.

Senatori poručuju da američka javnost, Kongres, pripadnici vojske i njihove porodice imaju pravo na tačne i potpune informacije o ljudskim gubicima u ratu. CNN navodi i da je tokom proteklih dana na stranici DCAS zabilježeno više tehničkih problema i čestih promjena u prikazanim podacima.