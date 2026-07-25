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SAOBRAĆAJNA NESREĆA

Video / Autobus iz BiH udario u dva vozila na autoputu u Njemačkoj, 15 povrijeđenih

Intervenisao je veliki broj vatrogasaca te ekipe hitne pomoći

U autobusu je povrijeđeno 15 putnika. Shooter-Media-TV

N. J.

prije 1 sat 22 minute

Petnaest osoba je povrijeđeno u noći na subotu kada je autobus iz Bosne i Hercegovine na autoputu u blizini aerodroma u Štutgartu (Stuttgart) u Njemačkoj udario u vozilo koje je osiguravalo radove na putu.

Autobus je to vozilo odbacio u drugo parkirano vozilo koje se popriječilo preko saobraćajnih traka te je autoubus udario i u njega. Radnici na cesti nisu povrijeđeni, ali jeste 15 od ukupno 17 putnika u autobusu. Tri osobe su teško, a dvije lakše povrijeđene dok su ostali putnici pretrpjeli lakše povrede ili šok. Procjenjuje se da je pričinjena materijalna šteta od 250.000 eura.

Intervenisao je veliki broj vatrogasaca te ekipe hitne pomoći. Zbog spašavanja i uklanjanja vozila autoput u smjeru Karlsruea (Karlsruhe) bio je potpuno zatvoren nekoliko sati, a ujutro je ponovo pušten u saobraćaj. Policija provodi istragu o uzroku nesreće. 

# AUTOBUS
# SAOBRAĆAJNA NESREĆA
# NJEMAČKA
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