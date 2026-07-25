Video / Autobus iz BiH udario u dva vozila na autoputu u Njemačkoj, 15 povrijeđenih

Petnaest osoba je povrijeđeno u noći na subotu kada je autobus iz Bosne i Hercegovine na autoputu u blizini aerodroma u Štutgartu (Stuttgart) u Njemačkoj udario u vozilo koje je osiguravalo radove na putu.

Autobus je to vozilo odbacio u drugo parkirano vozilo koje se popriječilo preko saobraćajnih traka te je autoubus udario i u njega. Radnici na cesti nisu povrijeđeni, ali jeste 15 od ukupno 17 putnika u autobusu. Tri osobe su teško, a dvije lakše povrijeđene dok su ostali putnici pretrpjeli lakše povrede ili šok. Procjenjuje se da je pričinjena materijalna šteta od 250.000 eura.