Mali avion se srušio na kuću u Njemačkoj, najmanje jedna osoba poginula

Najmanje jedna osoba je poginula nakon što se mali avion danas srušio na krov kuće u mjestu Ganderkeze (Ganderkesee) u njemačkoj saveznoj pokrajini Donja Saksonija.

Prema informacijama njemačke policije, još uvijek nije poznato da li je stradala osoba bila pilot aviona. Istraga o uzrocima nesreće je u toku, a nadležne službe pokušavaju utvrditi sve okolnosti koje su dovele do pada letjelice.

Kako prenosi njemački list Bild, avion je tokom leta izgubio visinu, nakon čega je prednjim dijelom pod uglom probio krov stambenog objekta. Usljed snažnog udara kabina letjelice je potpuno uništena, krila su otpala, a dijelovi aviona rasuli su se u široj okolini mjesta nesreće.

Na teren su odmah izašle policijske, vatrogasne i spasilačke ekipe, a područje oko kuće je osigurano zbog uviđaja i uklanjanja ostataka aviona. Za sada nema informacija o tome da li je neko od stanara kuće povrijeđen.