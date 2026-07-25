U izraelskom napadu poginuo general Hamasa

Načelnik policijskih snaga u sjevernom dijelu Pojasa Gaze, brigadni general Abdel Naser al-Makadma, poginuo je danas u izraelskom zračnom napadu, saopćilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova kojim upravlja Hamas.

Prema navodima ove palestinske organizacije, Makadma, poznat i pod nadimkom „guverner sjeverne Gaze“, stradao je u napadu na područje Šeik Radvan, sjeverno od grada Gaze. Informaciju je prenio The Times of Israel, pozivajući se na saopćenje Hamasa.

Makadma je obavljao funkciju jednog od najviših policijskih zvaničnika na području kojim upravlja Hamas, a izraelske vlasti ga smatraju dijelom strukture te organizacije.

U odvojenom izraelskom napadu u izbjegličkom kampu Nuseirat, u centralnom dijelu Pojasa Gaze, poginuo je palestinski medicinski radnik, saopćile su lokalne zdravstvene službe. Također je objavljeno da je danas preminuo i policajac koji je zadobio povrede u izraelskom zračnom napadu prošle sedmice.

Sukobi između Izraela i Hamasa nastavljeni su uprkos međunarodnim pozivima na prekid vatre, dok obje strane nastavljaju izvještavati o novim žrtvama i vojnim operacijama.