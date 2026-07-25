Orban upozorio: Mađarska bi u slučaju eskalacije rata mogla postati vojna meta

Bivši mađarski premijer i lider opozicionog Fidesa (Fidesza) Viktor Orban ocijenio je da je odustajanje od politike neutralnosti prema ratu u Ukrajini bila ozbiljna greška, upozorivši da je Mađarska zbog promjene vanjskopolitičkog kursa postala potencijalna vojna meta u slučaju širenja sukoba.

Govoreći na tradicionalnom ljetnom univerzitetu u rumunskom mjestu Baile Tušnad, Orban je izjavio da se Mađarska priključila, kako je rekao, „proukrajinskoj i antiruskoj evropskoj ratnoj koaliciji“, što smatra opasnim potezom.

Kritike vanjske politike

- Odustali su od neutralnosti i priključili Mađarsku proukrajinskoj, antiruskoj evropskoj ratnoj koaliciji. To je veoma ozbiljna stvar. Time su, u slučaju eskalacije rata, Mađarsku pretvorili u potencijalnu vojnu metu. Kapitalna je greška bila odustati od neutralnosti - rekao je Orban, prenosi Index.hu.

Osvrnuo se i na stanje u Evropskoj uniji, ističući da bi ovlasti Evropske komisije trebalo ograničiti. Ipak, naglasio je da, uprkos kritikama, smatra da je mjesto Mađarske u Evropskoj uniji.

Orban je posljednjih godina često kritikovao evropsku politiku prema Rusiji i vojnu pomoć Ukrajini, zagovarajući pregovore i što skoriji prekid rata.

Nacionalni otpor

Govoreći o unutrašnjoj politici, Orban je najavio da će Fides, nakon prelaska u opoziciju, fokus djelovanja usmjeriti na ono što je nazvao „nacionalnim otporom“. Optužio je aktuelnu vlast, predvođenu strankom Tisa, za politički progon protivnika i ocijenio da je politički sistem u zemlji postao autoritaran.

Kazao je da njegova stranka treba nastaviti rad u parlamentu, ali i pružati podršku građanima i organizacijama koje se zalažu za slobodu. Dodao je kako cilj Fidesa nije samo povratak na vlast, već, kako je naveo, „obnova slobode“.

Orban je također upozorio da se Mađarska na jesen može suočiti s ozbiljnim ekonomskim izazovima, uključujući moguće mjere štednje, te poručio da je najvažnije pitanje budućnost države, a ne sudbina njegove stranke.

- Nije pitanje šta će biti s Fidesom i KDNP-om, već šta će biti s domovinom - zaključio je.