Blizu 170.000 ljudi evakuirano zbog velikih požara na jugozapadu Francuske

Blizu 170.000 ljudi evakuirano je zbog velikih šumskih požara koji od srijede bjesne u francuskom departmanu Gironde na jugozapadu zemlje, gdje je vatra zahvatila više od 30.000 hektara, javio je u subotu emiter BFMTV.

Francuski ministar unutrašnjih poslova Laurent Nunez saopćio je da je ukupno 167.000 ljudi evakuirano zbog požara koji se širi prema urbanom području Bordeauxa, prenosi Anadolu.

Prema njegovim riječima, samo tokom noći evakuirano je 57.000 osoba, dok je u Gironde raspoređeno 500 vojnika, a dolazak još toliko pripadnika vojske očekuje se u narednim satima.

Nunez je naveo da je u gašenju angažirano 18 letjelica, uključujući avione Canadair i Dash, te da je prvi put u borbi protiv požara upotrijebljen i vojni transportni avion A400M.

Dodao je da je od početka godine u Francuskoj izgorjelo gotovo 98.000 hektara, što je ocijenio historijskim rekordom.

U susjednom departmanu Landes evakuirano je oko 30.000 ljudi, a na terenu djeluje 550 vatrogasaca zbog požara koji je i dalje aktivan.

U jugoistočnom departmanu Var drugi veliki požar zahvatio je oko 3.250 hektara, gdje je raspoređeno oko 1.000 vatrogasaca. Vlasti navode da jaki i promjenjivi vjetrovi otežavaju gašenje, zbog čega je razvoj požara na pojedinim područjima izvan kontrole.