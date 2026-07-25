Rusi: Ukrajinci su pogodili odmaralište, poginulo 11 ljudi, među njima djeca

Ruske vlasti saopćile su da je u noćnom ukrajinskom napadu na odmaralište u dijelu Zaporoške oblasti pod ruskom kontrolom poginulo 11 osoba, među kojima je i četvero djece.

Moskva je u subotu optužila Kijev da je namjerno gađao civile. Ukrajinska strana zasad se nije oglasila povodom ovih tvrdnji. Obje strane u ratu, koji je počeo ruskom invazijom u februaru 2022. godine, negiraju da namjerno napadaju civile.

Guverner Zaporoške oblasti kojeg je postavila Rusija Jevgenij Balicki saopćio je da je u napadu na turističko naselje Kirilovka ranjeno još 16 osoba. Naselje se nalazi na obali Azovskog mora, nedaleko od Melitopolja.

- Neprijatelj je vidio i znao koga gađa - napisao je Balicki na Telegramu.

Napadi na rusku energetsku infrastrukturu

Ukrajina je u subotu objavila da su njeni dronovi pogodili rusku naftnu platformu u Kaspijskom moru i rafineriju u Sibiru. Istovremeno, i Kijev i Moskva potvrdili su napade na brodove za koje tvrde da prevoze vojni teret.

Pogođeni energetski objekti nalaze se više od 700, odnosno 2.000 kilometara od ukrajinske teritorije. Ovi napadi pokazuju sve veći domet ukrajinskih dronova dugog dometa, čiji je cilj slabljenje ruskih vojnih kapaciteta i pritisak na Kremlj da pristane na mirovne pregovore.

Ukrajinska sigurnosna služba (SBU) saopćila je da je pogođena naftna platforma Filanovski u vlasništvu kompanije Lukoil, koja se još nije oglasila o napadu. Platforma je dio najvećeg ruskog naftnog polja u Kaspijskom moru.

Lokalne vlasti u Tjumenskoj oblasti potvrdile su da je ukrajinski dron izazvao požar u rafineriji, ali nisu saopćile da li je proizvodnja obustavljena.

Napadi na brodove

U drugom dijelu Kaspijskog mora ukrajinski dronovi napali su dva teretna broda, Port Olya 2 i Begey. SBU tvrdi da su korišteni za transport vojne opreme između Rusije i Irana, dok rusko Ministarstvo saobraćaja nije komentiralo ove navode.