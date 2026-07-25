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POKRENUTA POTRAGA

Drama u popularnom ljetovalištu: Otac skočio u jezero da spasi sina i više nije izronio

Italijanski mediji pišu da su preplašena djeca na brodu uspjela privući pažnju ljudi s obližnjih brodova

Jezero Komo. Screenshot

N. J.

prije 23 minute

Turist iz Nizozemske (45), otac troje djece, nestao je u subotu oko podneva na jezeru Komo u Italiji nakon što je skočio u vodu za svojim 16-godišnjim sinom kako bi ga spasio od utapanja.

Kako se navodi, on je sa svoje troje djece od šest, osam i 16 godina bio na brodu koji je unajmio za izlet na jezeru. Nastariji sin zaplivao je u jezeru te se u jednom trenutku počeo utapati. Otac je zaronio za njim kako bi ga spasio, ali nije isplivao.

Italijanski mediji pišu da su preplašena djeca na brodu uspjela privući pažnju ljudi s obližnjih brodova. Dijete koje se utapalo izvučeno je iz jezera i u dobrom je stanju. Potraga za njegovim ocem se nastavlja, a u akciju su uključeni vatrogasci, obalna straža i karabinjeri.

# UTAPANJE
# ITALIJA
# JEZERO COMO
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