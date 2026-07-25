Lider izraelske opozicije: Netanjahu pretvara okupiranu Zapadnu obalu u bure baruta

Lider izraelske opozicione stranke Demokrati Jair Golan upozorio je u subotu da vlada premijera Benjamina Netanyahua pretvara okupiranu Zapadnu obalu u "bure baruta", optužujući je da podržava aktivnosti izraelskih doseljenika koje dodatno podstiču nasilje.

Golanova izjava uslijedila je dan nakon napada izraelskih doseljenika, uz zaštitu izraelske vojske, na palestinski grad Tell kod Nablusa, u kojem su, prema palestinskim izvorima, ubijena četiri Palestinca, a još četiri su ranjena.

Tokom sukoba ubijena su i dvojica Izraelaca u pucnjavi koja je izbila kada su se mještani suprotstavili napadu, navode palestinski i izraelski izvori.

Nakon incidenta, Netanjahu i ministar odbrane Israel Kac naredili su pokretanje, kako su naveli, opsežne vojne operacije na okupiranoj Zapadnoj obali.

Izazivanje sukoba

U objavi na društvenoj mreži kompanije X sa sjedištem u SAD-u, Golan je optužio Netanjahua te krajnje desne ministre Bezalela Smotriča i Itamara Ben-Gvira da namjerno stvaraju eksplozivnu situaciju na Zapadnoj obali.

Prema njegovim riječima, izraelski doseljenici mjesecima sistematski izazivaju sukobe i podižu tenzije, dok im vlada, umjesto da ih zaustavi, pruža podršku kroz najave uspostavljanja novih naselja i, kako je naveo, ilegalnih farmi.

- To produbljuje opasnost i povećava eskalaciju umjesto da civile udalji od područja sukoba - rekao je Golan, dodajući da cijenu takve politike plaćaju ljudski životi, posebno izraelski vojnici.

Pozvao je na sveobuhvatnu istragu nasilja u blizini naselja Havat Gilad, izrazivši žaljenje zbog pogibije i Izraelaca i Palestinaca te zatražio hapšenje i procesuiranje svih odgovornih za nasilje.

Vojne operacije

Njegove izjave dolaze u vrijeme nastavka izraelskih vojnih operacija na okupiranoj Zapadnoj obali. Prema palestinskim izvorima, izraelska vojska je u subotu tokom racija privela više od 75 Palestinaca, uključujući više od 40 u mjestu Tell, dok je osam Palestinaca povrijeđeno u napadu doseljenika na selo Far'ata istočno od Qalqilye.

Prema zvaničnim palestinskim podacima, od oktobra 2023. godine izraelske snage i doseljenici na okupiranoj Zapadnoj obali usmrtili su više od 1.182 Palestinca, ranili hiljade i uhapsili oko 24.000 osoba.