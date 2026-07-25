Djevojčica (4) se utopila u hotelskom bazenu na Jadranu: Uhapšeni otac i vlasnici, ovako je došlo do tragedije

Odmor porodice iz austrijske Koruške na Jadranu u Italiji završio je velikom tragedijom. Dan prije povratka kući, četverogodišnja djevojčica, najmlađa od tri sestre, utopila se u hotelskom bazenu. Istraga pokušava utvrditi kako je došlo do nesreće.

Za petočlanu porodicu iz Filaha ovo je bio posljednji dan odmora u hotelu "Kontinental" u Milanu Maritimi kod Červije, smještenom na atraktivnoj lokaciji uz samu plažu. Porodica je tu dolazila i ranije, a otac je, prema navodima medija, u ovaj hotel dolazio još od djetinjstva.

Tragedija se dogodila nakon ručka. Majka je s dvije starije kćerke otišla u sobu kako bi spakovala stvari, dok je otac (55) ostao s najmlađom kćerkom u restoranu.

Prema novim informacijama lokalnih medija, nije se dogodilo ono što se prvobitno navodilo, odnosno da je otac oko 14 sati otišao u sobu na spratu i ostavio djevojčicu samu u prizemlju. Prema rekonstrukciji događaja, djevojčica je sama napustila restoran.

Djevojčica tri puta pokušala izaći iz hotela

Otac je ostao u restoranu, gdje je nešto pio ili čitao, kada ga je četverogodišnja Magdalena zamolila da ode u igraonicu koja se nalazila preko puta restorana.

Otac joj je odgovorio: "Da, naravno", a upravo ta odluka će ga, kako navode mediji, vjerovatno pratiti cijelog života.

Snimci sigurnosnih kamera pokazali su da je djevojčica nakon toga dva puta pokušala izaći iz hotela, ali se automatska vrata, podešena prema visini odraslih osoba, nisu otvorila.

U trećem pokušaju uspjela je izaći nakon što je naišla na gosta koji je upravo ulazio u objekat. Gost nije primijetio da je dijete izašlo iz hotela.

Tinejdžer spavao dok se djevojčica davila

Prema rekonstrukciji događaja, Magdalena je došla do bazena, iako pristup tom dijelu hotela nije bio dozvoljen između 13 i 15 sati. Na zabranu je ukazivao znak koji četverogodišnja djevojčica očigledno nije mogla razumjeti.

Pravila nije poštovao ni tinejdžer koji je, prema pisanju italijanskih medija, spavao na ležaljci pored bazena. Ubrzo je otišao, a da nije primijetio da se u njegovoj blizini odvijala tragedija.

Stručnjaci često upozoravaju da se djeca prilikom utapanja mogu utopiti tiho jer refleksno zadržavaju dah, potonu i ne mogu sama izroniti. Često ostaju nepomična u vodi ili licem okrenuta prema dnu.

Dvojica tinejdžera koji su prolazili pored bazena primijetili su da nešto nije u redu. U početku su mislili da u vodi pluta lutka, ali su nakon što su bolje pogledali shvatili da se radi o djetetu. Izvukli su djevojčicu iz bazena i pozvali pomoć.

Nije prošlo ni 15 minuta otkako je otac posljednji put vidio Magdalenu. U međuvremenu su ga, prema navodima, vlasnici hotela, braća stara 58 i 68 godina iz Červije, zamolila da zajedno završe određene obaveze, vjerovatno povezane s odjavom gostiju.

Djevojčica preminula u bolnici

U hotelu je ubrzo nastala velika gužva. Gost koji je bio ljekar i koji se nalazio na odmoru potrčao je prema bazenu, a za njim su krenuli otac i vlasnici hotela.

Nažalost, djevojčici više nije bilo pomoći na mjestu događaja. U kritičnom stanju prevezena je u bolnicu "Bufalini" u Čezeni, gdje je kasnije preminula.

Obdukcija je pokazala da se četverogodišnjakinja utopila nakon što je između sedam i osam minuta provela pod vodom.

Istraga se vodi protiv oca zbog moguće nepažnje u nadzoru djeteta, ali i protiv dvojice vlasnika hotela zbog sumnje na ubistvo iz nehata. Istražitelji pokušavaju utvrditi zašto je pristup bazenu bio omogućen i da li je bilo u skladu s propisima to što na bazenu nije bilo spasioca.

Slomljena porodica vratila se u Filah, a nakon prebacivanja tijela male Magdalene u domovinu oprostit će se od nje u krugu najbližih članova porodice.