Japan pod udarom ekstremnih vrućina: Temperature iznad 40 stepeni peti dan zaredom

Japan se suočava s jednim od najintenzivnijih toplotnih talasa posljednjih godina, a temperature su danas peti uzastopni dan premašile 40 stepeni Celzijusa. Najteže je pogođen centralni, istočni i zapadni dio zemlje, dok su upozorenja na ekstremne vrućine izdata za 37 od ukupno 47 prefektura.

Prema podacima Japanske meteorološke agencije, u gradu Kuvana, u prefekturi Mije, izmjerena su 40,2 stepena Celzijusa. Riječ je o najdužem nizu dana s temperaturama iznad 40 stepeni otkako se vode uporedivi podaci od 2010. godine. U više prefektura, među kojima su Aiči, Gifu i Vakajama, temperature su dostizale najmanje 39 stepeni.

Vlasti su pozvale građane da izbjegavaju boravak na otvorenom, koriste klima-uređaje i unose dovoljno tečnosti kako bi smanjili rizik od toplotnog udara. U posljednjim sedmicama stotine ljudi završile su u bolnicama zbog posljedica visokih temperatura.

Istovremeno, meteorolozi upozoravaju da bi topli i vlažni zrak mogao donijeti obilne padavine u regionima podložnim bujičnim poplavama, klizištima i izlijevanju rijeka.