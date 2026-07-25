Rusi potvrdili da računaju na pomoć susjedne zemlje: "Prilično je teška situacija"

Neke ruske regije i dalje imaju problema s opskrbom gorivom, a najteža je situacija u dijelovima Sibira, potvrdio je zamjenik ruskog premijera Aleksander Novak.

Ruske vlasti su uvele niz mjera za podršku domaćem tržištu goriva nakon učestalih ukrajinskih napada dronovima na rafinerije nafte, što je dovelo do nestašice benzina i naglog porasta cijena.

Novak, vodeći ruski dužnosnik za energetiku, rekao je da se uvjeti postupno stabiliziraju, ali da je i dalje prilično teška situacija u nekim regijama, posebno u Sibiru.

On je dodao da će zabrana izvoza benzina biti produžena do kraja godine, dok će zabrana izvoza dizela biti ukinuta kada se tržište oporavi, prenosi Interfax.

- Ako bude potrebno, Kazahstan bi mogao isporučiti višak naftnih derivata Rusiji - rekao je on.

Kazahstan je u julu izvezao prvi teret benzina u Rusiju, isporučivši oko 1.000 metričkih tona jednoj centralnoj ruskoj regiji, rekli su izvori iz industrije ovog mjeseca.