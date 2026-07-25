Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

UVEDENO NIZ MJERA

Rusi potvrdili da računaju na pomoć susjedne zemlje: "Prilično je teška situacija"

Zamjenik premijera kazao da je posebno pogođen Sibir

Ukrajinski napadi nanose bolne udarce Rusiji. OSINTtechnical/X

N. J.

prije 43 minute

Neke ruske regije i dalje imaju problema s opskrbom gorivom, a najteža je situacija u dijelovima Sibira, potvrdio je zamjenik ruskog premijera Aleksander Novak.

Ruske vlasti su uvele niz mjera za podršku domaćem tržištu goriva nakon učestalih ukrajinskih napada dronovima na rafinerije nafte, što je dovelo do nestašice benzina i naglog porasta cijena.

Novak, vodeći ruski dužnosnik za energetiku, rekao je da se uvjeti postupno stabiliziraju, ali da je i dalje prilično teška situacija u nekim regijama, posebno u Sibiru.

On je dodao da će zabrana izvoza benzina biti produžena do kraja godine, dok će zabrana izvoza dizela biti ukinuta kada se tržište oporavi, prenosi Interfax.

- Ako bude potrebno, Kazahstan bi mogao isporučiti višak naftnih derivata Rusiji - rekao je on.

Kazahstan je u julu izvezao prvi teret benzina u Rusiju, isporučivši oko 1.000 metričkih tona jednoj centralnoj ruskoj regiji, rekli su izvori iz industrije ovog mjeseca.

# GORIVO
# RUSIJA
# UKRAJINA
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.