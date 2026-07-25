Izrael mijenja način lobiranja u SAD-u: Novac ide influenserima i AI kampanjama

Izrael za jačanje svog utjecaja u Sjedinjenim Američkim Državama sve više koristi nove načine djelovanja, uključujući angažman stranih agenata, influensera i kampanja zasnovanih na umjetnoj inteligenciji, umjesto tradicionalnih saveznika poput Američko-izraelskog odbora za javne poslove (AIPAC).

To je jedan od glavnih zaključaka istraživanja Instituta Quincy, objavljenog prošlog petka pod naslovom "Osma fronta: Unutar izraelske kampanje utjecaja vrijedne milijardu dolara". Autor istraživanja je Nik Klivlend-Staut, istraživač Instituta Quincy za odgovorno upravljanje državom.

Prema navodima iz istraživanja, Izrael je od 2023. godine uložio više od milijardu dolara u javnu diplomatiju. Od tog iznosa više od 100 miliona dolara potrošeno je na aktivnosti lobiranja u SAD-u koje su prijavljene u skladu sa Zakonom o registraciji stranih agenata (FARA). Zbog tih izdvajanja Izrael bi ove godine mogao postati zemlja koja ulaže najviše novca u lobiranje registrovano kroz FARA-u.

Nove metode lobiranja

Tokom 2024. i 2025. godine sedamnaest kompanija registrovalo se za zastupanje izraelskih interesa. Među njima se posebno izdvaja Clock Tower X, kompanija Breda Parskela, koja je dobila ugovor vrijedan 46,5 miliona dolara.

Ta kompanija navela je da radi na oblikovanju odgovora AI chatbotova, i to tako što putem mreže internetskih stranica u podatke za obuku velikih jezičnih modela ubacuje sadržaj naklonjen Izraelu.

Dokumenti FARA-e pokazuju i da je Izrael finansirao kampanje influensera, kao i masovno slanje SMS poruka. Tako je, između ostalog, isplaćeno 161.000 dolara Joavu Dejvisu, autoru Instagram profila "Jews of NY", dok je kompanija Bridges Partners dobila 900.000 dolara za angažman više od deset influensera.

U istraživanju se navodi da se nijedan od angažovanih influensera nije registrovao kao strani agent.

Usmjeravanje prema određenim grupama

Veliki dio kampanje koordinira Havas Media, koja je od 2024. godine angažovala sedam podizvođača registrovanih pri FARA-i. Među njima su agencija za odnose s javnošću SKDK i kompanija Bridges Partners.

Ove aktivnosti usmjerene su prema grupama kod kojih podrška Izraelu opada, među kojima su mladi Amerikanci, evangelici i konzervativci.

U septembru 2025. godine Havas Media potpisala je ugovor vrijedan 3,2 miliona dolara s organizacijom "Show Faith by Works". Cilj ugovora bila je "geofencing" kampanja kojom su vjernici u američkim crkvama bili izloženi oglasima koji podržavaju Izrael, navodi se u istraživanju.

Nova strategija pred posjetu Vašingtonu

Pojačane lobističke aktivnosti dolaze u vrijeme kada se Izrael suočava sa sve većim kritikama u SAD-u, uključujući kritike pojedinih članova Kongresa i potpredsjednika Džej Di Vensa.

Istovremeno, očekuje se da će izraelski premijer Benjamin Netanjahu naredne sedmice posjetiti Vašington, gdje bi se trebao sastati s predsjednikom Donaldom Trampom.

- Nove izraelske taktike mijenjaju scenu utjecaja u Americi, ali se zasad pokazuju nedovoljnima da zaustave pad javne podrške koji uzrokuje duboko nepopularna izraelska politika - zaključio je autor istraživanja Nik Klivlend-Staut.