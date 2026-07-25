Procurio dokument: Turska još ne može kupovati američke avione F-35

Turska i dalje ne ispunjava zakonske uslove za povratak u program borbenih aviona F-35, navodi se u službenom dopisu američkog State Departmenta upućenom Kongresu.

U dokumentu od 22. jula, koji je poslan u ime predsjednika Donalda Trampa kao odgovor na zahtjev zastupnika Veslija Bela, potvrđeno je da se politika Vašingtona prema učešću Turske u programu F-35 nije promijenila.

Ta politika je, kako se navodi u dopisu, u skladu sa Zakonom o suzbijanju američkih protivnika putem sankcija (CAATSA) i članom 1245. Zakona o nacionalnoj odbrani za 2020. godinu.

Bez ispunjavanja uslova

U dokumentu se pojašnjava da Turskoj neće biti isporučen nijedan avion F-35 sve dok Ankara u potpunosti ne ispuni zahtjeve američkih zakona.

To prije svega podrazumijeva rješavanje spora zbog kupovine ruskog sistema protuzračne odbrane S-400. Turska taj sistem i prateću opremu više ne smije posjedovati, mora pružiti garancije da ga neće ponovo nabavljati te ispuniti sve ostale zakonske uslove za dobijanje odobrenja.

"Turska još nije ispunila ove uslove", navodi State Department, dodajući da svaki proces rješavanja pitanja sistema S-400 mora biti "transparentan, zakonit i u skladu s našim interesima nacionalne sigurnosti".

U dopisu se spominje i nedavni bilateralni sastanak predsjednika Trampa i turskog predsjednika Redžepa Tajipa Erdogana, održan 7. jula u Ankari. Navodi se da će Vašington nastaviti razgovore s Ankarom kako bi se pronašlo rješenje za pitanje sistema S-400, uz istovremeno jačanje saradnje unutar NATO-a.

Pohvale Ankari za diplomatske aktivnosti

Odnosi SAD-a i Turske opisani su kao partnerstvo zasnovano na zajedničkim sigurnosnim interesima i uravnoteženoj trgovini.

Iz Vašingtona poručuju da će nastaviti saradnju s Turskom u oblastima od zajedničkog interesa, ali i da će je "smatrati odgovornom kada njeni postupci ugrožavaju američke interese".

State Department je ipak pohvalio Ankaru zbog podrške brojnim američkim diplomatskim inicijativama. Među njima su aktivnosti povezane s Rusijom i Ukrajinom, Azerbejdžanom i Armenijom, kao i Gazom, te operacije protiv ISIS-a i šira borba protiv terorizma u regiji.

Iako Vašington i dalje izražava dugogodišnju zabrinutost zbog odnosa Turske s Hamasom, State Department navodi da je Ankara imala "ključnu ulogu" u podršci mirovnom planu predsjednika Trampa za Gazu.

Zabrinutost zbog finansiranja Hamasa

Prema navodima iz pisma, Turska je koristila svoje veze s političkim rukovodstvom Hamasa kako bi pomogla u prihvatanju plana i pokretanju prve faze prekida vatre. Kasnije je postala i jedna od osnivačica Odbora za mir (Board of Peace).

U dokumentu se navodi i da Turska i dalje doprinosi regionalnoj stabilnosti, uključujući situaciju u Siriji.

Istovremeno, State Department ističe da Sjedinjene Američke Države nastavljaju uvoditi sankcije osobama i organizacijama povezanim s Hamasom, uključujući lažne humanitarne organizacije preko kojih se novac preusmjerava vojnom krilu te grupe.

Upozorava se da korištenje neformalnih finansijskih mreža i neregistrovanih mjenjačnica u Turskoj za potrebe Hamasa "i dalje izaziva zabrinutost".

Vašington poručuje da ostaje odlučan u namjeri da zaustavi ilegalne tokove finansiranja. Pismo završava potvrdom da će State Department nastaviti blisko sarađivati s Kongresom o pitanjima odnosa s Turskom, programa F-35 i šire regionalne sigurnosti.