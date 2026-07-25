Pentagon pod pritiskom zbog nestalih podataka: Sa spiska odjednom nestala četiri poginula vojnika

Američko Ministarstvo odbrane našlo se pod pritiskom nakon što su iz službene baze podataka o vojnim gubicima privremeno uklonjeni podaci o četvorici poginulih i desetinama ranjenih američkih vojnika u sukobu s Iranom.

Dok Pentagon tvrdi da je riječ o tehničkom problemu, pojedini senatori traže detaljno objašnjenje i potpunu provjeru službenih podataka.

Službena baza Defense Casualty Analysis System (DCAS) ranije je navodila da je u sukobu poginulo 18 američkih vojnika, dok je 482 bilo ranjeno. Međutim, u četvrtak su podaci promijenjeni pa je prikazano 14 poginulih i 420 ranjenih, što je izazvalo pitanja o tačnosti vojne evidencije.

Četvorica vojnika nestala iz baze

CNN je objavio da su iz sistema nestala imena četvorice američkih vojnika koji su poginuli tokom posljednjeg talasa sukoba na Bliskom istoku.

Trojica vojnika stradala su u iranskom napadu na američke snage u Jordanu, dok je četvrti poginuo u Iraku tokom aktivnosti povezanih s obaranjem iranske bespilotne letjelice.

Njihova tijela vraćena su u Sjedinjene Američke Države, a ceremoniji na zračnoj bazi Dover prisustvovali su predsjednik Donald Tramp i ministar odbrane Pit Hegset.

Tramp je nakon toga javno potvrdio da je u sukobu ukupno poginulo 18 američkih vojnika.

Promijenjen je i broj ranjenih pripadnika američkih oružanih snaga. Podaci u bazi ranije su pokazivali 482 ranjena vojnika, dok je kasnije taj broj smanjen na 420.

Dodatnu zabunu izazvalo je i saopćenje Pentagona samo nekoliko dana ranije, kada je navedeno da je gotovo 100 američkih vojnika povrijeđeno od 7. jula, uglavnom lakše, te da se 96 posto njih vratilo na dužnost.

Glavni glasnogovornik Pentagona Šon Parnel odbacio je tvrdnje da Ministarstvo pokušava prikriti stvarni broj vojnih gubitaka.

Parnel je rekao da su problemi na stranici nastali zbog "privremenog prekida u podacima" te da Pentagon zajedno s vojnim ograncima radi na uklanjanju nepravilnosti.

Ipak, problem nije odmah riješen. Prema podacima dostupnim u petak navečer, DCAS je i dalje prikazivao 14 poginulih i 420 ranjenih, iako su Pentagon, predsjednik SAD-a i drugi izvori navodili veće brojke.

Senatori traže objašnjenje

Nedosljednosti u službenim podacima izazvale su reakciju demokratskih članova Odbora za oružane snage američkog Senata.

Senatori su uputili pismo ministru odbrane Pitu Hegsetu, predsjedavajućem Združenog štaba Denu Kejnu i drugim visokim zvaničnicima, tražeći potpuno i precizno evidentiranje svih poginulih, ranjenih i povrijeđenih pripadnika vojske povezanih s operacijom protiv Irana.

Posebno su ukazali na to da je DCAS u jednom trenutku prikazivao 14 poginulih, iako je već bilo poznato da je broj žrtava dostigao 18.

Senatori su upozorili i na probleme u evidenciji ranjenih. Pentagon je 20. jula javno objavio podatke o gotovo 100 novih povreda od početka mjeseca, dok mjesečni izvještaji DCAS-a nisu pokazivali odgovarajuće povećanje.

- Ovaj nedostatak transparentnosti narušava povjerenje - naveli su senatori, tražeći da Pentagon javnosti i porodicama vojnika pruži potpunu sliku ljudskih gubitaka.

Od Ministarstva odbrane zatražili su detaljno objašnjenje razlika u službenim statistikama, broj traumatskih povreda mozga, podatke o ranije neprijavljenim napadima te preciznu klasifikaciju svih žrtava.

Rok za dostavljanje odgovora postavljen je za 30. juli 2026. godine.

CNN je ranije izvijestio da američka vojska tokom sukoba s Iranom nije uvijek odmah objavljivala podatke o povrijeđenim pripadnicima. Pentagon je takvu praksu obrazlagao sigurnosnim razlozima i zaštitom vojnika na terenu.

Najnovije promjene u službenoj bazi dodatno su otvorile pitanje koliko brzo i pouzdano američko Ministarstvo odbrane javnosti saopćava stvarne razmjere vojnih gubitaka u sukobu s Iranom.