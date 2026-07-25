Pronađeno i drugo tijelo nakon što se avion srušio na kuću

Dvije osobe poginule su kada se laki avion danas nešto prije 11 sati srušio na porodičnu kuću u Donjoj Saskoj, saveznoj pokrajini na sjeveru Njemačke.

Glasnogovornik policije rekao je da je u Ganderkeseeu, nedaleko od Bremena, nakon nesreće prvo pronađeno jedno tijelo. Drugo tijelo pronađeno je kasnije, nakon što su spasilačke ekipe satima tragale za nestalim putnikom.