Pronađeno i drugo tijelo nakon što se avion srušio na kuću

Dvije osobe poginule su kada se laki avion danas nešto prije 11 sati srušio na porodičnu kuću u Donjoj Saskoj, saveznoj pokrajini na sjeveru Njemačke.
Glasnogovornik policije rekao je da je u Ganderkeseeu, nedaleko od Bremena, nakon nesreće prvo pronađeno jedno tijelo. Drugo tijelo pronađeno je kasnije, nakon što su spasilačke ekipe satima tragale za nestalim putnikom.
Pretpostavlja se da je avion poletio iz Bremena neposredno prije pada, nakon čega je izgubio visinu iznad naseljenog područja u Ganderkeseeu. Uzrok nesreće za sada nije poznat.
Policija nije objavila detalje o identitetu stradalih osoba. Prema riječima glasnogovornika, više informacija očekuje se tokom večeri.
Stanari kuće nisu se nalazili u objektu u trenutku kada je avion udario u krov.