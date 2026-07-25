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JEZIVE SCENE

Uznemirujući snimak / Unuk skočio u peć za kremaciju zajedno s bakinim tijelom

Savladan tugom odlučio se na očajnički čin

nuk skočio u peć za kremaciju. Platforma X

M. Až.

prije 1 sat 7 minuta

Tokom kremacije bake u krematorijumu u Zapadnom Bengalu, 30-godišnji unuk, shrvan tugom, skočio je u električnu peć zajedno s njenim tijelom.

Nakon što je mladić skočio u peć, među prisutnima je zavladao šok. Zahvaljujući brzoj reakciji osoblja krematorijuma, ipak je spašen od sigurne smrti.

Iako je izvučen u posljednjem trenutku, mladić je zadobio teške povrede i opekotine. Hitno je prebačen u najbližu bolnicu, gdje se ljekari bore za njegov oporavak.

# INDIJA
# KREMIRANJE
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