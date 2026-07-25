Snimak iz mjesta kod Madrida pokazuje nevjerojatnu brzinu širenja požara

Snimak nastao jučer u mjestu nedaleko od Madrida pokazuje koliko se brzo mogu širiti veliki požari koji posljednjih dana haraju Španijom. Na videu dugom oko osam minuta vidi se kako se vatra s brda velikom brzinom spušta kroz suhu vegetaciju i približava kući iz koje je snimak napravljen.

Na početku snimka požar se vidi na udaljenoj padini, dok se iznad brdovitog područja širi gust dim. Međutim, samo nekoliko minuta kasnije plamen se počinje spuštati niz teren i dolazi veoma blizu kuće.

Požari kod Madrida

U okolini Madrida požari na područjima Villa del Prado, San Martín de Valdeiglesias i Almorox spojili su se u jedan veliki požar koji su vlasti nazvale požarom Sierra Oeste.