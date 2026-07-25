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ŠPANIJA

Snimak iz mjesta kod Madrida pokazuje nevjerojatnu brzinu širenja požara

Vatra se s brda velikom brzinom spušta kroz suhu vegetaciju i približava kući iz koje je snimak napravljen

Požar kod Madrida. Platforma X

M. Až.

prije 17 minuta

Snimak nastao jučer u mjestu nedaleko od Madrida pokazuje koliko se brzo mogu širiti veliki požari koji posljednjih dana haraju Španijom. Na videu dugom oko osam minuta vidi se kako se vatra s brda velikom brzinom spušta kroz suhu vegetaciju i približava kući iz koje je snimak napravljen.

Na početku snimka požar se vidi na udaljenoj padini, dok se iznad brdovitog područja širi gust dim. Međutim, samo nekoliko minuta kasnije plamen se počinje spuštati niz teren i dolazi veoma blizu kuće.

Požari kod Madrida

U okolini Madrida požari na područjima Villa del Prado, San Martín de Valdeiglesias i Almorox spojili su se u jedan veliki požar koji su vlasti nazvale požarom Sierra Oeste.

Iako su se vremenski uslovi tokom noći djelimično poboljšali, požar još nije stavljen pod kontrolu. Niže temperature, slabiji vjetar i nešto veća vlažnost zraka olakšavaju posao vatrogascima, ali nadležni upozoravaju da promjena pravca vjetra može vrlo brzo proširiti dim, pepeo i nova žarišta prema drugim područjima.

Evakuacije stanovništva

Zbog požara su u dijelovima madridske regije i okolnim područjima provedene evakuacije, dok je stanovnicima pojedinih mjesta naređeno da ostanu u svojim domovima.

Vatra se širi nakon perioda velikih vrućina i dugotrajne suše, zbog čega je vegetacija izrazito zapaljiva. Upravo zbog takvih uslova požari se mogu širiti izuzetno brzo, što pokazuje i ovaj snimak nastao kod Madrida.

# POŽAR
# ŠPANIJA
# MADRID
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