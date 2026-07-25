Video / Predsjednik Kazahstana predložio kraj rata, svi gledaju Putinovu reakciju

Ruski predsjednik je tokom Tokajevog obraćanja uglavnom gledao u pod, a u jednom trenutku, nakon jedne od njegovih rečenica, duboko je uzdahnuo.

- Možda je vrijeme da se ovaj sukob stavi na čekanje i da se vratimo formuli Istanbul 2.0, budući da su tamo postignuti značajni rezultati. Naravno, uz garancije velikih sila, uključujući Rusiju, možemo nastaviti put ka dugo očekivanom miru - rekao je Tokajev.

Predsjednik Kazahstana Kasim-Žomart Tokajev predložio je danas ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu, tokom sastanka u Omsku, da se rat u Ukrajini zamrzne, da se obnovi istanbulski model pregovora i preduzmu koraci ka postizanju mira.

Podsjetimo, pregovori predstavnika Rusije i Ukrajine održani su u Istanbulu u maju i julu 2025. godine, kada su dvije strane postigle dogovor o više pitanja, uključujući i razmjenu zarobljenika.

Tokajev je poručio da ne želi preuzeti ulogu posrednika u rješavanju sukoba između Rusije i Ukrajine.

- Odbijam biti posrednik jer znam da je Rusija velika zemlja, ruski narod je veliki narod i, kako kažu, može se snaći i bez posrednika - rekao je Tokajev.

Signali iz Evrope i SAD

Dodao je da posljednjih mjeseci prima "mnogo signala" iz Evrope i Sjedinjenih Američkih Država u vezi s ratom u Ukrajini.

- Odlučio sam danas iznijeti svoje skromno mišljenje jer ljudi znaju za naš sastanak, znaju da dolazim u Omsk i zamolili su me da prenesem ovu poruku. Kako riješiti ovu situaciju? Niko ne zna, jer strane imaju različite stavove. Ipak, postoji trenutak i prilika da se cijela stvar stavi na čekanje. To je provjeren pristup u međunarodnoj praksi. Žalosno je što mladi ljudi ginu, oni predstavljaju genski fond naših bratskih naroda – Rusije i Ukrajine. Svemu ovome mora se stati ukraj jer ono što se događa, po mom čvrstom mišljenju, ide u korist protivnicima i Rusije i Ukrajine - istakao je Tokajev.

Prema njegovim riječima, sukob između dvije zemlje predstavlja međudržavni, a ne građanski rat.

- Ovo nije građanski rat. Oduvijek smo poštovali Ukrajinu. Priroda ovog sukoba mnogima je i dalje nejasna - rekao je Tokajev.

Dodao je i da je Putin "pokazao maksimalnu diplomatsku fleksibilnost na sastanku na Aljasci".

Predsjednik Kazahstana naglasio je da Astana nije promijenila svoj stav prema Rusiji.

- Nema sumnje, uvijek smo smatrali i nastavljamo smatrati Rusiju velikom nacijom. Posvećeni smo strateškoj saradnji s Rusijom i savezničkim odnosima, bez obzira na okolnosti - poručio je Tokajev.