Tramp izvadio kačket s natpisom "Tramp 2028": Najavio novu kandidaturu za predsjednika

Donald Tramp ponovo je izazvao pažnju javnosti nakon što je tokom večere Udruženja dopisnika iz Bijele kuće izvadio crveni kačket s natpisom "Trump 2028" i najavio novu kandidaturu za predsjednika Sjedinjenih Američkih Država.

Iako Ustav Sjedinjenih Američkih Država ograničava predsjednike na dva mandata, Tramp je poručio da je pobijedio puta te najavio novu predsjedničku utrku.

- Drago mi je da objavim, i ovo je donekle senzacionalna vijest, svoju namjeru da se kandidujem za četvrti mandat predsjednika Sjedinjenih Američkih Država - rekao je.