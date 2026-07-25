Tramp izvadio kačket s natpisom "Tramp 2028": Najavio novu kandidaturu za predsjednika

Donald Tramp ponovo je izazvao pažnju javnosti nakon što je tokom večere Udruženja dopisnika iz Bijele kuće izvadio crveni kačket s natpisom "Trump 2028" i najavio novu kandidaturu za predsjednika Sjedinjenih Američkih Država.
Iako Ustav Sjedinjenih Američkih Država ograničava predsjednike na dva mandata, Tramp je poručio da je pobijedio puta te najavio novu predsjedničku utrku.
- Drago mi je da objavim, i ovo je donekle senzacionalna vijest, svoju namjeru da se kandidujem za četvrti mandat predsjednika Sjedinjenih Američkih Država - rekao je.
Mnogi smatraju da je riječ o šali, s obzirom na ustavnu odredbu koja ograničava broj predsjedničkih mandata. Ipak, poznavajući Trampove ranije izjave o mogućim izmjenama zakona i Ustava, dio javnosti smatra da njegove riječi ne treba olako odbaciti.
- Uradit ću to. Kada mene ne bude, propast ćete. Biznisi će vam završiti. Kada mene ne bude, nećete imati o kome izvještavati. Zajedno radimo dobro, zato večeras pokazujem koliko mi je stalo do medija.
Tramp je govor održao u petak navečer na odgođenoj večeri Udruženja dopisnika iz Bijele kuće (WHCA), koja je okupila stotine novinara u hotelu Waldorf Astoria u Vašingtonu.
Njegov nastup obilježile su duže pauze nakon šala koje nisu naišle na reakcije publike, uobičajene kritike na račun medija, ali i napeta atmosfera zbog nedavnog sigurnosnog incidenta.