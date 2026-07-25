Zaharova prijeti Ukrajini: "Zelenski i njegovi zapadni lutkari skupo će platiti"

Glasnogovornica ruskog Ministarstva vanjskih poslova Marija Zaharova danas je oštro osudila najnovije ukrajinske napade na ciljeve u Rusiji.

- Kijev gubi u ratu i nije u stanju preokrenuti tok borbi, pa svoj bijes iskaljuje na civilnom stanovništvu - prenijela je agencija njene riječi. Dodala je da će ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski i "njegovi zapadni lutkari skupo platiti za svaki zločin".

Najmanje 12 poginulih

Zaharova, poznata po oštroj retorici, posebno se osvrnula na nedavne ukrajinske napade na Kirov u Rusiji i dio Zaporiške oblasti koji je pod kontrolom Moskve.

Ukrajinski dronovi ranije ove sedmice napali su fabriku vojne opreme u Kirovu. Guverner Aleksandar Sokolov izjavio je da je grad, koji se nalazi oko 800 kilometara sjeveroistočno od Moskve, bio meta raketnog napada na fabriku.

Prema njegovim riječima, u napadu je poginulo šest osoba, dok ih je 26 ranjeno.

U napadima dronovima na dio Zaporiške oblasti pod ruskom kontrolom, prema tvrdnjama okupacionih vlasti, poginulo je najmanje 12 ljudi, dok je 19 ranjeno. To je saopćio Jevgenij Balicki, šef administracije koju je postavila Moskva.

"Zvjerski nacistički osmijeh"

Prema navodima okupacionih vlasti, tokom noći pogođen je turistički kompleks u naselju Kirilovka. Ove tvrdnje nije bilo moguće nezavisno potvrditi.

Zaharova je optužila Ukrajinu da "hladnokrvno" napada ruske civile i da time svijetu pokazuje svoj "zvjerski nacistički osmijeh".

Rusija već više od četiri godine vodi rat protiv Ukrajine. U posljednjim fazama sukoba ruske snage sve češće izvode napade na civilnu infrastrukturu, što je dovelo do velikog broja civilnih žrtava u Ukrajini.