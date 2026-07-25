Tramp o sukobu s Iranom: "Moguć je rat punih razmjera ako ne dobijemo sve što želimo"

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je da postoji mogućnost izbijanja rata punih razmjera s Iranom ukoliko Sjedinjene Američke Države ne dobiju "sto posto onoga što žele".

U razgovoru za francuski kanal LCI Tramp je potvrdio da bi ponovo razmotrio vojnu opciju ako američki zahtjevi ne budu u potpunosti ispunjeni.

Obustavljeni napadi na Iran

Prema pisanju portala Axios, Tramp je jučer naredio američkoj vojsci da obustavi napade na Iran. Tom odlukom zaustavljen je niz svakodnevnih udara koji su trajali gotovo dvije sedmice.

Kako se navodi, Tramp u petak nije odobrio planirane vojne akcije, iako je prethodnih 13 dana davao saglasnost za napade. Za sada nije poznato predstavlja li ova odluka privremenu pauzu ili promjenu šire vojne strategije.

Poruke Evropskoj uniji

Na pitanje ima li poruku za evropske saveznike, Tramp je odgovorio: "Sretni su što me imaju za prijatelja."

Nije želio komentirati mogućnost uvođenja novih carina Evropskoj uniji.

- Ne želim to komentirati. Hvala vam puno - rekao je Tramp.

Američki predsjednik je još u petak zaprijetio Evropskoj uniji carinama, optužujući Brisel da nepravedno kažnjava velike američke tehnološke kompanije novčanim kaznama vrijednim milijarde dolara.

- Evropska unija platit će vrlo visoku cijenu za ovo ilegalno i krajnje neetično ponašanje - napisao je Tramp na društvenoj mreži Truth Social.

Posebno je spomenuo kazne izrečene kompanijama Apple, Meta, Amazon i Google. Dodao je da će kazne koje je Evropska unija izrekla "biti potpuno poništene", te da njegova administracija očekuje uvođenje "značajnih CARINA" Evropskoj uniji "u najkraćem mogućem roku".