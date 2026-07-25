Prekinuta parada ponosa u Berlinu: Kombi se zabio u sudionike

Incident se dogodio oko 22 sata u blizini ulice Lennéstraße. Policija je potvrdila da je vozilo ušlo u prostor u kojem su se nalazili učesnici povorke.

Berlinska parada ponosa, poznata kao Christopher Street Day (CSD), prekinuta je u večernjim satima nakon što je vozilo udarilo u grupu ljudi u blizini parka Tiergarten. Prema prvim informacijama, više osoba je povrijeđeno, a organizatori su ubrzo nakon incidenta otkazali nastavak programa manifestacije, piše BILD.

Prema dosadašnjim informacijama, nekoliko osoba je povrijeđeno, ali tačan broj povrijeđenih, kao ni težina njihovih povreda, još nisu službeno potvrđeni. Okolnosti koje su dovele do incidenta i dalje se istražuju.

Policija je događaj okarakterizirala kao "masovnu nesreću s velikim brojem povrijeđenih". Jedan očevidac rekao je da je vidio bijeli kombi kako velikom brzinom ulazi u park Tiergarten.

Zbog ozbiljnosti situacije aktiviran je protokol za nesreće s velikim brojem stradalih. Na mjestu događaja angažirana su 44 pripadnika hitnih službi, kao i brojni timovi bolničara i ljekara hitne pomoći.

Organizatori pozvali na evakuaciju

Samo nekoliko minuta nakon incidenta organizatori CSD-a objavili su da se manifestacija prekida. Na velikom ekranu kod Brandenburških vrata pojavila se poruka "Evakuacija".

Nakon toga učesnici su putem Instagrama pozvani da "mirno i organizirano" napuste područje.

- Molimo vas, izbjegavajte Stup pobjede (Siegessäule) i Tiergarten. Napustite područje u smjeru Glavnog kolodvora (Hauptbahnhof) - navedeno je u objavi.