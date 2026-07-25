Zelenski tvrdi: Rusija u rat želi dovesti još 30.000 sjevernokorejskih vojnika

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da Rusija planira dovesti još 30.000 vojnika iz Sjeverne Koreje kako bi učestvovali u ratu protiv Ukrajine, koji traje duže od četiri godine. Prema njegovim riječima, Moskva već priprema uslove za njihov prihvat.

Sjeverna Koreja je, prema sporazumu o međusobnoj odbrani s Rusijom, tokom 2024. godine poslala oko 14.000 vojnika u rusku Kursku oblast kako bi pomogli ruskim snagama u borbama protiv ukrajinskog prodora.

- Također vidimo saradnju Rusije sa Sjevernom Korejom. Rusija želi dovesti još 30.000 sjevernokorejskih vojnika - rekao je Zelenski u svom noćnom videoobraćanju.

Dodao je da pripreme za njihov dolazak navodno traju od juna u ruskoj Voronješku oblasti.

Zelenski je kazao i da se Sjeverna Koreja priprema poslati Rusiji nove lansere za balističke rakete.

- Ovo nije prijetnja samo Ukrajini. Rusija pomaže Sjevernoj Koreji da nauči kako voditi rat, kako poboljšati svoje oružje i steći pravo borbeno iskustvo u njegovom korištenju - rekao je ukrajinski predsjednik.

Upozorio je da takva saradnja predstavlja opasnost i za druge države.

- Sve to predstavlja prijetnju svim zemljama u Aziji koje se nalaze u dometu sjevernokorejskih projektila - poručio je Zelenski, dodajući da će Ukrajina odgovoriti na ovu prijetnju.