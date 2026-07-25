Mađar reagovao na Orbanove izjave: "Baviti se nepopravljivim, poraženim mafijaškim šefom je nepotrebno"

Mađarski premijer Peter Mađar reagovao je na govor lidera stranke Fides Viktorа Orbana održan u rumunskom mjestu Baile Tušnad, nazvavši ga "nepopravljivim, poraženim mafijaškim šefom".

- Baviti se nepopravljivim, poraženim mafijaškim šefom je nepotrebno - napisao je Mađar na Facebooku nekoliko minuta nakon Orbanovog obraćanja.

On je zahvalio građanima Mađarske "na mudrosti i povjerenju" te im poželio ugodan vikend.

Poruka nakon Orbanovog govora

Mađar je i prije Orbanovog nastupa objavio poruku na društvenim mrežama uz fotografiju prošlogodišnjeg govora lidera Fidesa u rumunskom gradu Baile Tušnad.

Na fotografiji je Orban nosio majicu s datumom ovogodišnjih izbora i oznakom "4/5", čime je aludirao na očekivanu ubjedljivu pobjedu Fidesa.

Predsjednik mađarske opozicione stranke Fides Viktor Orban tokom obraćanja poručio je da je promjena vanjskopolitičkog kursa zemlje i odustajanje od neutralnosti prema ratu u Ukrajini bila pogrešna odluka. Istakao je da Mađarska ne bi trebala biti dio "ratne koalicije".

Orban je ocijenio i da aktuelna mađarska vlada nema stabilne ekonomske temelje te predvidio da će se na jesen suočiti s ozbiljnim ekonomskim izazovima, uključujući, kako tvrdi, mjere štednje povezane s planovima za uvođenje eura.