Teheran ozbiljno optužio Kijev: "Gađali su naš brod i ubili člana posade!"

Iran je optužio Ukrajinu da je izvela napad na iranski trgovački brod u Kaspijskom moru, pri čemu je poginuo jedan član posade, dok je druga osoba povrijeđena. Teheran je incident okarakterizirao kao "akt agresije" i poručio da zadržava pravo zaštititi svoje nacionalne interese i sigurnost.

Ministarstvo vanjskih poslova Irana saopćilo je u subotu, 25. jula, da je nakon napada na brodu došlo do eksplozije.

Prema tvrdnjama iranskih vlasti, u napadu je poginuo jedan mornar, dok je drugi povrijeđen. Iran za ovaj incident direktno optužuje Ukrajinu.

Kijev zasad nije javno preuzeo odgovornost za napad na konkretni iranski trgovački brod.

Teheran tvrdi da je riječ o agresiji

Ministarstvo vanjskih poslova Irana ocijenilo je da napad predstavlja kršenje člana 2, stav 4 Povelje Ujedinjenih nacija, koji zabranjuje prijetnju silom ili upotrebu sile protiv teritorijalnog integriteta ili političke nezavisnosti država.

Teheran tvrdi da bi ovakvi napadi mogli dovesti do nove eskalacije i proširiti rusko-ukrajinski rat izvan njegovog dosadašnjeg područja.

Iran također navodi da se ne smatra stranom u ratu između Rusije i Ukrajine te je pozvao međunarodnu zajednicu da osudi napad.

- Iransko Ministarstvo vanjskih poslova snažno osuđuje napad ukrajinskog režima na iranski trgovački brod u Kaspijskom moru - navodi se u saopćenju koje prenose međunarodni mediji.

Teheran je poručio da zadržava pravo poduzeti mjere radi zaštite svoje sigurnosti i nacionalnih interesa.

Iran istovremeno optužuje Kijev da pokušava proširiti rat s Rusijom te tvrdi da odgovornost za eventualne posljedice snose i politički i vojni saveznici Ukrajine.

Takve tvrdnje predstavljaju stav iranske vlade, dok zasad nije objavljena nezavisna istraga koja bi utvrdila sve okolnosti incidenta.

Zelenski potvrdio druge napade

Istog dana ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski potvrdio je da su ukrajinske snage izvele napade na ciljeve u Kaspijskom moru.

Prema njegovim riječima, pogođeni su ruski ratni brod i plovila koja su, prema tvrdnjama Kijeva, korištena za prevoz vojnog tereta povezanog s Iranom.

Reuters navodi da je Sigurnosna služba Ukrajine (SBU) saopćila da su među pogođenim teretnim brodovima bili Port Olya 2 i Begej. Kijev tvrdi da su ti brodovi korišteni za transport vojnog tereta između Rusije i Irana. Rusko Ministarstvo transporta nije odmah odgovorilo na Reutersov zahtjev za komentar.

Rusija i Iran posljednjih godina produbili su vojnu saradnju. Zapadne zemlje i Ukrajina tvrde da je Iran Moskvi isporučivao bespilotne letjelice i tehnologiju za njihovu proizvodnju, što je Teheran u različitim fazama rata negirao ili drugačije tumačio.

Za sada nije poznato je li iranski trgovački brod o kojem govori Teheran bio jedno od plovila koje je Kijev povezao s ruskim vojnim transportom.

Incident dodatno povećava tenzije između Irana i Ukrajine, dok je Kaspijsko more posljednjih mjeseci postalo novo područje ukrajinskih napada na rusku vojnu i logističku infrastrukturu.