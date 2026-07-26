Makron o požarima koji su pogodili jug Francuke: "Obnovit ćemo, popravljat ćemo"

Predsjednik Francuske Emanuel Makron izjavio je u subotu da će zemlja obnoviti područja pogođena velikim požarima koji su opustošili dijelove juga Francuske i prisilili desetine hiljada ljudi na evakuaciju.

- Obnovit ćemo, popravljat ćemo i bit ćemo tu koliko god bude potrebno - napisao je Makron u objavi na društvenoj mreži X.

Francuska vlada saopćila je da je u požarima izgorjelo gotovo 98.000 hektara zemlje, što predstavlja "historijski rekord".

Francuski ministar vanjskih poslova Žan-Noel Baro rekao je da šumski požari dodatno jačaju uvjerenje Francuske da borba protiv klimatskog zagrijavanja mora ostati jedan od prioriteta.

Ozbiljna situacija na jugu zemlje

Prijetnja koju predstavlja šumski požar koji bjesni u jugozapadnom francuskom departmanu Žironda i dalje je veoma ozbiljna, saopćila je visoka regionalna zvaničnica Sofi Broka.

- Prijetnja je i dalje vrlo ozbiljna. I dalje se suočavamo s teškom situacijom - rekla je ona, dodajući da je požar ipak izgubio dio intenziteta zbog nižih temperatura i povećane vlažnosti zraka.

Požari su zahvatili i Španiju. Premijer Pedro Sančez izjavio je u subotu da vatrogasci rade na spašavanju života ljudi ugroženih požarima koji bjesne zapadno od Madrida.

Istovremeno, španske vlasti saopćile su da je u odvojenom požaru na istoku zemlje poginula jedna osoba.

Evakuirano 80.000 ljudi

Požari u isušenim ruralnim područjima prisilili su oko 80.000 ljudi da napuste svoje domove, saopćilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova Španije.

Zvaničnici su ove požare opisali kao najteže u toj regiji ikada zabilježene. Širenju vatre doprinijele su visoke temperature, dugotrajna suša i izuzetno suha vegetacija.