Ima mrtvih na paradi ponosa u Berlinu: Vozilo se zaletjelo u masu, više osoba je povrijeđeno

Jedna osoba je poginula, a više ih je povrijeđeno kada je nepoznati vozač velikom brzinom vozilom uletio među ljude okupljene na paradi ponosa u Berlinu.
Prema prvim informacijama, jedna osoba je preminula od zadobijenih povreda, dok se ljekarska pomoć pruža za 14 osoba. Nekoliko povrijeđenih nalazi se u životnoj opasnosti.
Manifestacija je prekinuta nakon što je vozilo ušlo u prostor povorke u blizini parka Tirgarten.
Incident se dogodio oko 22 sata u blizini ulice Leneštrase. Prema pisanju Bilda, koji se poziva na izjave svjedoka, bijeli kombi velikom brzinom uletio je među učesnike događaja.
Jake policijske snage
Nakon incidenta šire područje je ograđeno, a na mjestu događaja raspoređene su jake policijske snage.
U operativnom centru proglašena je situacija s velikim brojem povrijeđenih. Prema riječima glasnogovornika vatrogasaca, na teren su u početku upućena 44 pripadnika hitnih službi. Na mjesto nesreće, koje se nalazi kod ulaza u tunel, stiglo je više ekipa hitne pomoći i ljekara.
Policija je saopćila da je na terenu angažiran veliki broj policajaca te da traje potraga za mogućim osumnjičenima. Prema navodima očevidaca, jedan muškarac je izašao iz vozila i pobjegao pješice.
Prekinuta manifestacija
Nekoliko minuta kasnije organizatori parade ponosa objavili su da se događaj prekida. Na velikom ekranu kod Brandenburške kapije pojavila se poruka "Evakuacija" u signalnim bojama.
Ubrzo nakon toga putem Instagrama učesnici su pozvani da mirno i organizirano napuste prostor manifestacije.
"Molimo vas da izbjegavate Stub pobjede i park Tirgarten. Napustite područje u pravcu Glavne željezničke stanice", naveli su organizatori.