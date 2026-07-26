Ima mrtvih na paradi ponosa u Berlinu: Vozilo se zaletjelo u masu, više osoba je povrijeđeno

Jedna osoba je poginula, a više ih je povrijeđeno kada je nepoznati vozač velikom brzinom vozilom uletio među ljude okupljene na paradi ponosa u Berlinu.

Prema prvim informacijama, jedna osoba je preminula od zadobijenih povreda, dok se ljekarska pomoć pruža za 14 osoba. Nekoliko povrijeđenih nalazi se u životnoj opasnosti.

Manifestacija je prekinuta nakon što je vozilo ušlo u prostor povorke u blizini parka Tirgarten.

Incident se dogodio oko 22 sata u blizini ulice Leneštrase. Prema pisanju Bilda, koji se poziva na izjave svjedoka, bijeli kombi velikom brzinom uletio je među učesnike događaja.

Jake policijske snage

Nakon incidenta šire područje je ograđeno, a na mjestu događaja raspoređene su jake policijske snage.