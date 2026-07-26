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NJEMAČKA

Ima mrtvih na paradi ponosa u Berlinu: Vozilo se zaletjelo u masu, više osoba je povrijeđeno

Manifestacija je prekinuta nakon što je vozilo ušlo u prostor povorke u blizini parka Tirgarten

Berlin: Više osoba je povrijeđeno. AP

M. Až.

prije 36 minuta

Jedna osoba je poginula, a više ih je povrijeđeno kada je nepoznati vozač velikom brzinom vozilom uletio među ljude okupljene na paradi ponosa u Berlinu.

Prema prvim informacijama, jedna osoba je preminula od zadobijenih povreda, dok se ljekarska pomoć pruža za 14 osoba. Nekoliko povrijeđenih nalazi se u životnoj opasnosti.

Manifestacija je prekinuta nakon što je vozilo ušlo u prostor povorke u blizini parka Tirgarten.

Incident se dogodio oko 22 sata u blizini ulice Leneštrase. Prema pisanju Bilda, koji se poziva na izjave svjedoka, bijeli kombi velikom brzinom uletio je među učesnike događaja.

Jake policijske snage

Nakon incidenta šire područje je ograđeno, a na mjestu događaja raspoređene su jake policijske snage.

U operativnom centru proglašena je situacija s velikim brojem povrijeđenih. Prema riječima glasnogovornika vatrogasaca, na teren su u početku upućena 44 pripadnika hitnih službi. Na mjesto nesreće, koje se nalazi kod ulaza u tunel, stiglo je više ekipa hitne pomoći i ljekara.

Policija je saopćila da je na terenu angažiran veliki broj policajaca te da traje potraga za mogućim osumnjičenima. Prema navodima očevidaca, jedan muškarac je izašao iz vozila i pobjegao pješice.

Prekinuta manifestacija

Nekoliko minuta kasnije organizatori parade ponosa objavili su da se događaj prekida. Na velikom ekranu kod Brandenburške kapije pojavila se poruka "Evakuacija" u signalnim bojama.

Ubrzo nakon toga putem Instagrama učesnici su pozvani da mirno i organizirano napuste prostor manifestacije.

"Molimo vas da izbjegavate Stub pobjede i park Tirgarten. Napustite područje u pravcu Glavne željezničke stanice", naveli su organizatori.

# BERLIN
# PARADA PONOSA
# NJEMAČKA
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