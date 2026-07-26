Ogorec o globalnim tenzijama: Iran se brani bolje nego što su mnogi očekivali

Vojni analitičar prof. dr. Marinko Ogorec smatra da se sukob na Bliskom istoku trenutno nalazi u fazi privremenog zatišja, ali upozorava da opasnost od nove eskalacije i dalje postoji. Gostujući u emisiji Bosanski vjestnik na FACE televiziji govorio je o odnosima Irana, Sjedinjenih Američkih Država i Izraela, ulozi Huta, položaju Turske te mogućim posljedicama širenja sukoba.

Status quo na Bliskom istoku

Ogorec je istakao da ga najnoviji razvoj događaja nije iznenadio, ocijenivši da je riječ o nastavku izraelske strategije, dok su se SAD uključile kako bi pružile podršku svom dugogodišnjem savezniku.

- Trenutno je status quo na Bliskom istoku. Kako će se nastaviti, vidjet ćemo -rekao je Ogorec.

Prema njegovim riječima, Washington je u sukob ušao bez dovoljno kvalitetne procjene mogućih posljedica i bez jasno definisanog plana za izlazak iz krize.

- Očito je da se krenulo bez dobro procijenjene situacije. SAD su u takvu situaciju ušle bez izlazne strategije - kazao je.

Govoreći o Iranu, ocijenio je da je ta zemlja pokazala veću sposobnost odbrane nego što su njeni protivnici očekivali.

- Iran se vrlo dobro brani i to je vidljivo - rekao je.

Ogorec je tokom razgovora spomenuo i Memorandum o razumijevanju, navodeći da je mogao otvoriti prostor za drugačiji razvoj događaja, iako nije precizirao na koji se dokument tačno odnosi.

Istakao je da ne očekuje skoro postizanje dogovora između Teherana i Vašingtona (Washingtona), ali smatra da će kontakti između dvije strane biti nastavljeni, prije svega kroz diplomatske kanale.

Posebnu pažnju posvetio je Hutima, koje je opisao kao važne iranske saveznike zbog njihove kontrole područja uz moreuz Bab el-Mandeb, jednu od najvažnijih svjetskih pomorskih ruta.

Upozorio je da bi istovremeno zatvaranje više strateških pomorskih prolaza imalo ozbiljne posljedice za globalnu trgovinu.

- Ako se svi ti moreuzi zatvore, to bi bila katastrofa - upozorio je.



