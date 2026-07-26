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VOJNI ANALITIČAR

Ogorec o globalnim tenzijama: Iran se brani bolje nego što su mnogi očekivali

Očito je da se krenulo bez dobro procijenjene situacije. SAD su u takvu situaciju ušle bez izlazne strategije, kazao je Ogorec

Marinko Ogorec o Bliskom istoku. Screenshot

Z. V.

prije 1 sat 1 minutu

Vojni analitičar prof. dr. Marinko Ogorec smatra da se sukob na Bliskom istoku trenutno nalazi u fazi privremenog zatišja, ali upozorava da opasnost od nove eskalacije i dalje postoji. Gostujući u emisiji Bosanski vjestnik na FACE televiziji govorio je o odnosima Irana, Sjedinjenih Američkih Država i Izraela, ulozi Huta, položaju Turske te mogućim posljedicama širenja sukoba.

Status quo na Bliskom istoku

Ogorec je istakao da ga najnoviji razvoj događaja nije iznenadio, ocijenivši da je riječ o nastavku izraelske strategije, dok su se SAD uključile kako bi pružile podršku svom dugogodišnjem savezniku.

- Trenutno je status quo na Bliskom istoku. Kako će se nastaviti, vidjet ćemo -rekao je Ogorec.

Prema njegovim riječima, Washington je u sukob ušao bez dovoljno kvalitetne procjene mogućih posljedica i bez jasno definisanog plana za izlazak iz krize.

- Očito je da se krenulo bez dobro procijenjene situacije. SAD su u takvu situaciju ušle bez izlazne strategije - kazao je.

Govoreći o Iranu, ocijenio je da je ta zemlja pokazala veću sposobnost odbrane nego što su njeni protivnici očekivali.

- Iran se vrlo dobro brani i to je vidljivo - rekao je.

Ogorec je tokom razgovora spomenuo i Memorandum o razumijevanju, navodeći da je mogao otvoriti prostor za drugačiji razvoj događaja, iako nije precizirao na koji se dokument tačno odnosi.

Istakao je da ne očekuje skoro postizanje dogovora između Teherana i Vašingtona (Washingtona), ali smatra da će kontakti između dvije strane biti nastavljeni, prije svega kroz diplomatske kanale.

Posebnu pažnju posvetio je Hutima, koje je opisao kao važne iranske saveznike zbog njihove kontrole područja uz moreuz Bab el-Mandeb, jednu od najvažnijih svjetskih pomorskih ruta.

Upozorio je da bi istovremeno zatvaranje više strateških pomorskih prolaza imalo ozbiljne posljedice za globalnu trgovinu.

- Ako se svi ti moreuzi zatvore, to bi bila katastrofa - upozorio je.


Komentirao je i podzemni kompleks Pickaxe Mountain, koji se nalazi u blizini nuklearnog postrojenja Natanz. Naveo je da Sjedinjene Američke Države sumnjaju kako se na toj lokaciji nalazi obogaćeni uranij, ali da za to zasad nema javno potvrđenih dokaza.

Govoreći o mogućnosti širenja sukoba, Ogorec je izrazio nadu da neće doći do globalnog rata.

- Nadam se da ne postoji mogućnost trećeg svjetskog rata. To bi bio završetak ljudske civilizacije -rekao je.

Prema njegovoj ocjeni, svijet ulazi u novu fazu međunarodnih odnosa u kojoj se napušta dosadašnja podjela na Zapad i Istok.

- Govorimo o multipolarnosti svijeta -kazao je.

Geopolitički značaj

Istovremeno smatra da Evropa postepeno gubi dio svog nekadašnjeg geopolitičkog značaja jer se fokus najvećih svjetskih sila sve više premješta prema pacifičkoj regiji.

Na kraju se osvrnuo i na položaj Turske, naglasivši da se ona zbog svoje vojne moći i članstva u NATO-u značajno razlikuje od drugih država Bliskog istoka.

- Turska je snažna zemlja, ima dobro naoružane snage i članica je NATO-a - rekao je.

Dodao je da bi eventualni napad na Tursku izazvao snažan odgovor.

- Ako bi se to dogodilo, odgovor Turske bio bi dramatičan i snažan -kazao je Ogorec.

Zaključio je da aktuelna dešavanja ne treba posmatrati isključivo kroz odnos Irana, SAD-a i Izraela, već kao dio šireg preslagivanja međunarodnog poretka u kojem regionalne sile, pomorski pravci i novi savezi imaju sve važniju ulogu.

# IRAN
# SAD
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