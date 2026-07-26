Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

SPRIJEČEN NAPAD

Mladić uhapšen s bombom u elitnom dijelu Atine: Evo ko je bio na meti napada

Osumnjičeni je već neko vrijeme bio pod policijskim nadzorom, jer su istražioci raspolagali informacijama da priprema napad

Grčka policija spriječila krvoproliće. Platforma X

Z. V.

prije 41 minutu

Grčka policija uhapsila je u subotu 30-godišnjeg muškarca u Glifadi, elitnom priobalnom predgrađu Atine, kod kojeg je pronađena ručna bomba. Istražioci sumnjaju da je planirao napad na kuću bivšeg glavnog tužioca Vrhovnog suda.

Bio pod policijskim nadzorom

Hapšenje je uslijedilo nakon akcije Uprave za borbu protiv organizovanog kriminala. Osumnjičeni je već neko vrijeme bio pod policijskim nadzorom, jer su istražioci raspolagali informacijama da priprema napad, prenose grčki mediji.

Prema nezvaničnim informacijama, riječ je o 30-godišnjem državljaninu Egipta koji je, kako se sumnja, dobio zadatak da napadne dom bivšeg glavnog tužioca Vrhovnog suda Isidorosa Dogijakosa. Policija je reagovala prije nego što je uspio provesti plan u djelo.

Istragom je obuhvaćen i drugi Egipćanin, koji se od 2017. godine nalazi u zatvoru Diavata zbog ubistva, trgovine drogom, falsifikovanja i pljačke. Istražioci vjeruju da je upravo on organizovao i naredio planirani napad.

Prema navodima istrage, osumnjičenom je naloženo da aktivira ručnu bombu čak i u slučaju da kuću čuvaju policajci, s ciljem izazivanja što većeg broja žrtava.

Organizovani kriminal 

Tokom istrage pretresena je i kuća grčkog državljanina za kojeg se sumnja da je Egipćaninu osigurao ručnu bombu. U njegovom domu policija je pronašla pištolj, municiju i 4.000 eura u gotovini.

Riječ je o osobi koja se dovodi u vezu s ozbiljnim slučajem organizovanog kriminala povezanog s trgovinom drogom, a koja je ranije uslovno puštena na slobodu. Istraga o cijelom slučaju je u toku.

# NAPAD
# ATINA
# GRČKA
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.