Mladić uhapšen s bombom u elitnom dijelu Atine: Evo ko je bio na meti napada

Grčka policija uhapsila je u subotu 30-godišnjeg muškarca u Glifadi, elitnom priobalnom predgrađu Atine, kod kojeg je pronađena ručna bomba. Istražioci sumnjaju da je planirao napad na kuću bivšeg glavnog tužioca Vrhovnog suda.

Bio pod policijskim nadzorom

Hapšenje je uslijedilo nakon akcije Uprave za borbu protiv organizovanog kriminala. Osumnjičeni je već neko vrijeme bio pod policijskim nadzorom, jer su istražioci raspolagali informacijama da priprema napad, prenose grčki mediji.

Prema nezvaničnim informacijama, riječ je o 30-godišnjem državljaninu Egipta koji je, kako se sumnja, dobio zadatak da napadne dom bivšeg glavnog tužioca Vrhovnog suda Isidorosa Dogijakosa. Policija je reagovala prije nego što je uspio provesti plan u djelo.

Istragom je obuhvaćen i drugi Egipćanin, koji se od 2017. godine nalazi u zatvoru Diavata zbog ubistva, trgovine drogom, falsifikovanja i pljačke. Istražioci vjeruju da je upravo on organizovao i naredio planirani napad.

Prema navodima istrage, osumnjičenom je naloženo da aktivira ručnu bombu čak i u slučaju da kuću čuvaju policajci, s ciljem izazivanja što većeg broja žrtava.

Organizovani kriminal

Tokom istrage pretresena je i kuća grčkog državljanina za kojeg se sumnja da je Egipćaninu osigurao ručnu bombu. U njegovom domu policija je pronašla pištolj, municiju i 4.000 eura u gotovini.

Riječ je o osobi koja se dovodi u vezu s ozbiljnim slučajem organizovanog kriminala povezanog s trgovinom drogom, a koja je ranije uslovno puštena na slobodu. Istraga o cijelom slučaju je u toku.