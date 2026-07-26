Američka influenserica ubijena nakon što je na mrežama podijelila da je njen suprug pedofil

Sara Gilson (43) je 11. jula objavila na TikToku referat o ponašanju njenog muža. Video je bio dio tekućeg trenda dokumentarnih filmova na Netflixu, u kojima se korisnici pretvaraju da sjedaju za intervju sa strimerom o temama koje se kreću od malih internih šala do traumatičnih otkrića.

- Pripremam se za trenutak kada Netflix objavi dokumentarac o mom uskoro bivšem mužu za koga sam upravo saznala da je pedofil - napisala je Gilson ispod snimka.

Manje od dvije sedmice kasnije, u četvrtak, Sara i njen muž pronađeni su mrtvi sa prostrelnim ranama u njenoj kući u Ovasu, Oklahoma. Dijete koje je živjelo u kući pozvalo je policiju.

Saru je upucao Dafi, koji je potom izvršio samoubistvo, saopćiile su vlasti.