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BICIKLISTIČKA UTRKA

Požari poremetili završnicu Tour de Francea: Posljednja etapa skraćena zbog angažmana hitnih službi

Završnica je prvobitno bila planirana u Toariju, zapadno od Pariza, a sad je premještena u glavni grad Francuske

Vanredna situacija. Screenshot

Dž. B.

prije 1 sat 37 minuta

Organizatori Tour de Francea skratili su posljednju, 21. etapu ovogodišnje utrke sa 133 na 89 kilometara zbog velikih šumskih požara koji su zahvatili jugozapad Francuske.

Zbog vanredne situacije, završnica, koja je prvobitno bila planirana u Toariju, zapadno od Pariza, premještena je u glavni grad Francuske.

Kako su saopćili organizatori, sigurnosne snage koje su prvobitno bile raspoređene za osiguranje završnice utrke u Parizu preraspoređene su kako bi pomogle u gašenju požara na drugim područjima.

- Prefekt policije i direktor Tour de Francea odaju priznanje svima koji učestvuju u borbi protiv šumskih požara te izražavaju punu solidarnost sa zajednicama pogođenim ovom katastrofom - navodi se u saopćenju organizatora.

# TOUR DE FRANCE
# UTRKA
# ETAPA
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