Spektakularna krađa u Francuskoj: Državljanin BiH optužen za krađu sedam tona bakra

Pred sudom u francuskom gradu Pij-an-Veleu 24. jula pojavio se 31-godišnji državljanin Bosne i Hercegovine koji se tereti za učešće u velikoj krađi sedam tona bakra.

Krađa se dogodila u noći između 4. i 5. maja u mjestu Tans, u departmanu Haute-Loire. Prema navodima francuskih medija, u akciji je učestvovalo više osoba, ali je upravo državljanin BiH jedini priveden pred pravosudne organe.

Istraga je pokazala da su osumnjičeni najprije ukrali kamion u Šambon sir Linjonu, a potom se njime uputili prema poslovnom objektu u Tansu. Kamion s dizalicom korišten je za prijevoz i utovar više tona bakra.

Lopovi su, kako se navodi, provalili kroz kapiju objekta, razbili prozor i iskoristili teretni lift kompanije kako bi iznijeli ukradeni metal.

Tokom policijskog zadržavanja osumnjičeni je izazvao dodatnu sumnju nakon što je polomio telefon, navodno pokušavajući ukloniti moguće dokaze.

Pred sudom je tvrdio da krađa nije bila njegova ideja, već da mu je druga osoba ponudila "posao" za koji bi bio plaćen. Na taj način pokušao je umanjiti svoju odgovornost.

Bakar je posljednjih godina česta meta krađa zbog visoke tržišne vrijednosti i jednostavne preprodaje. Francuske vlasti ovakve slučajeve često povezuju s organizovanim grupama koje ciljaju industrijske objekte.