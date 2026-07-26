Otkriveni novi detalji napada u Berlinu: Policija identifikovala osumnjičenog

Jedna osoba je poginula, a najmanje 16 je povrijeđeno nakon što se kombi zaletio u grupu ljudi u Berlinu. Njemačka policija saopćila je da je identifikovala osumnjičenog, za kojeg tvrdi da se dovodi u vezu s islamskim ekstremističkim krugovima.

Napad se dogodio tokom održavanja manifestacija povodom Parade ponosa, zbog čega su koncert i ostali planirani sadržaji odmah prekinuti.

Iako osumnjičeni još nije uhapšen, policija navodi da je njegov identitet poznat.

- Osumnjičeni je poznat policiji. Poznat nam je kao pripadnik islamskih krugova ovdje u Berlinu i naša potraga za ovom osobom odvija se punom brzinom - izjavio je portparol policije Florian Nat (Florian Nath), ne želeći zbog istrage otkrivati identitet osumnjičenog.

Prema informacijama policije, bijeli kombi je oko 22 sata ušao u park Tirgarten (Tiergarten), koji se nalazi uz trasu kojom je ranije prošla Povorka ponosa. Vozilo je oborilo više osoba prije nego što je udarilo u drvo.

Više povrijeđenih zadobilo je teške i po život opasne povrede, a na mjesto događaja odmah su upućeni brojni policajci, vatrogasci i ekipe hitne pomoći.

Tokom noći istražitelji su razgovarali sa svjedocima, a provjeravaju se i informacije da su pojedine žrtve, osim povreda nastalih usljed naleta vozila, zadobile i ubodne rane. Policija naglašava da se te tvrdnje još provjeravaju.

Građanima je putem društvene mreže X upućen apel da napuste područje incidenta te da istražiteljima dostave fotografije i videosnimke koji bi mogli pomoći u rasvjetljavanju slučaja. Aktivirana je i posebna telefonska linija za građane koji tragaju za članovima porodice ili prijateljima.