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POTRAGA I DALJE TRAJE

Otkriveni novi detalji napada u Berlinu: Policija identifikovala osumnjičenog

Prema informacijama policije, bijeli kombi je oko 22 sata ušao u park Tirgarten, koji se nalazi uz trasu kojom je ranije prošla Povorka ponosa

Osumnjičeni bio poznat policiji, potraga i dalje traje. AP

Z. V.

prije 1 sat 19 minuta

Jedna osoba je poginula, a najmanje 16 je povrijeđeno nakon što se kombi zaletio u grupu ljudi u Berlinu. Njemačka policija saopćila je da je identifikovala osumnjičenog, za kojeg tvrdi da se dovodi u vezu s islamskim ekstremističkim krugovima.

Napad se dogodio tokom održavanja manifestacija povodom Parade ponosa, zbog čega su koncert i ostali planirani sadržaji odmah prekinuti.

Iako osumnjičeni još nije uhapšen, policija navodi da je njegov identitet poznat.

- Osumnjičeni je poznat policiji. Poznat nam je kao pripadnik islamskih krugova ovdje u Berlinu i naša potraga za ovom osobom odvija se punom brzinom - izjavio je portparol policije Florian Nat (Florian Nath), ne želeći zbog istrage otkrivati identitet osumnjičenog.

Prema informacijama policije, bijeli kombi je oko 22 sata ušao u park Tirgarten (Tiergarten), koji se nalazi uz trasu kojom je ranije prošla Povorka ponosa. Vozilo je oborilo više osoba prije nego što je udarilo u drvo.

Više povrijeđenih zadobilo je teške i po život opasne povrede, a na mjesto događaja odmah su upućeni brojni policajci, vatrogasci i ekipe hitne pomoći.

Tokom noći istražitelji su razgovarali sa svjedocima, a provjeravaju se i informacije da su pojedine žrtve, osim povreda nastalih usljed naleta vozila, zadobile i ubodne rane. Policija naglašava da se te tvrdnje još provjeravaju.

Građanima je putem društvene mreže X upućen apel da napuste područje incidenta te da istražiteljima dostave fotografije i videosnimke koji bi mogli pomoći u rasvjetljavanju slučaja. Aktivirana je i posebna telefonska linija za građane koji tragaju za članovima porodice ili prijateljima.

Prekinuta proslava

Gradonačelnik Berlina Kaj Vegner (Kai Wegner) osudio je napad i poručio da je riječ o udaru na vrijednosti otvorenog društva.

- Nakon mirne i živopisne parade ponosa, skup za tolerantan i miran Berlin napadnut je na najbrutalniji mogući način. Ovo je napad na naše slobodno i kosmopolitsko društvo. Imam povjerenja u policiju i sigurnosne organe koji će danonoćno raditi na istrazi - rekao je Vegner.

Za sigurnost Parade ponosa i pratećih događaja bilo je angažirano više od 2.200 policijskih službenika, dok su stotine hiljada ljudi doputovale u Berlin kako bi prisustvovale manifestaciji "Kristofer Strit Dej (Christopher Street Day)", jednoj od najvećih LGBTQ+ parada u Evropi.

Nakon napada obustavljen je centralni program ispred Brandenburške kapije, a okupljenima je savjetovano da napuste područje i izbjegavaju park Tirgarten.

Jedan od učesnika parade Julijan Mitig (Julian Miethig) opisao je atmosferu nakon tragedije.

- Ovo je crn dan za zajednicu -rekao je Mitig, koji je nakon završetka proslave stigao u park i zatekao veliki broj policijskih i medicinskih ekipa.

# BERLIN
# PARADA PONOSA
# NJEMAČKA
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