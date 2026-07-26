Policija otkrila ko stoji iza napada u Berlinu: Traga se za 21-godišnjim Abdulom B.

Njemačke vlasti raspisale su u nedjelju potjernicu za 21-godišnjim muškarcem koji se sumnjiči za smrtonosni napad kombijem u blizini Parade ponosa u Berlinu, u kojem je jedna osoba poginula, a najmanje 16 je povrijeđeno.

Policija i tužilaštvo uputili su apel građanima da pomognu u pronalasku osumnjičenog Abdula B. (Abdul B.), za kojim je pokrenuta intenzivna potraga.

Ranije su nadležni saopćili da je osumnjičeni identifikovan te da se, prema dosadašnjim saznanjima, dovodi u vezu s islamskim grupama koje djeluju u njemačkoj prijestonici.