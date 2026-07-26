Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

RASPISANA POTJERNICA

Policija otkrila ko stoji iza napada u Berlinu: Traga se za 21-godišnjim Abdulom B.

Ranije su nadležni saopćili da je osumnjičeni identifikovan te da se, prema dosadašnjim saznanjima, dovodi u vezu s islamskim grupama

Raspisana potjernica za osumnjičenim. AP / Platform X

Z. V.

prije 1 sat 4 minute

Njemačke vlasti raspisale su u nedjelju potjernicu za 21-godišnjim muškarcem koji se sumnjiči za smrtonosni napad kombijem u blizini Parade ponosa u Berlinu, u kojem je jedna osoba poginula, a najmanje 16 je povrijeđeno.

Policija i tužilaštvo uputili su apel građanima da pomognu u pronalasku osumnjičenog Abdula B. (Abdul B.), za kojim je pokrenuta intenzivna potraga.

Ranije su nadležni saopćili da je osumnjičeni identifikovan te da se, prema dosadašnjim saznanjima, dovodi u vezu s islamskim grupama koje djeluju u njemačkoj prijestonici.

Vlasti za sada nisu objavile dodatne informacije o njegovom mogućem kretanju niti o okolnostima pod kojima je uspio izbjeći hapšenje.

Podsjećamo, napad se dogodio u blizini Parade ponosa u Berlinu, kada je kombi uletio među okupljene. U incidentu je jedna osoba izgubila život, dok je najmanje 16 ljudi zadobilo povrede.

# BERLIN
# PARADA PONOSA
# NJEMAČKA
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (10)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.