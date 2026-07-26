Iran optužuje Kijev za napad u Kaspijskom moru: Poginuo mornar, jedna osoba povrijeđena

Ministarstvo vanjskih poslova Irana oštro je reagovalo nakon, kako tvrde u Teheranu, ukrajinskog napada na iranski trgovački brod u Kaspijskom moru, ocijenivši taj čin ozbiljnim kršenjem međunarodnog prava.

Došlo do eksplozije na brodu

Prema navodima iranskih vlasti, incident se dogodio u subotu u ranim jutarnjim satima, kada je na brodu došlo do eksplozije. U napadu je, kako tvrde, poginuo jedan član posade, dok je još jedna osoba povrijeđena.

U saopćenju iranskog ministarstva navodi se da napad predstavlja kršenje člana 2. stava 4. Povelje Ujedinjenih nacija te da bi mogao dodatno povećati napetosti i proširiti ratni sukob.

Teheran tvrdi da je napad, za koji navode da ga je "izričito priznao ukrajinski predsjednik", još jedan dokaz neprijateljskog odnosa Kijeva prema Islamskoj Republici Iran.

Istovremeno, Iran je ponovio raniji stav da nije učestvovao u sukobu između Rusije i Ukrajine. Pozvali su Vijeće sigurnosti UN-a, evropske zemlje i druge članice Ujedinjenih nacija da reaguju, tvrdeći da Ukrajina ovim potezom pokušava proširiti područje sukoba i dodatno ugroziti sigurnost.

- Svaka strana kojoj je stalo do mira i sigurnosti u istočnoj Evropi i okolini mora zauzeti odgovoran stav prema ovom opasnom potezu ukrajinskog režima i pozvati kijevske vlasti na odgovornost za ovaj zločinački i provokativni čin - navodi se u saopćenju.

Upozorenje Ukrajini

Na kraju obraćanja, iranske vlasti uputile su upozorenje Ukrajini i njenim saveznicima, ističući da će, kako navode, zaštititi svoje nacionalne interese.

- U skladu s temeljnim principima i pravilima međunarodnog prava, a posebno pravom na legitimnu samoodbranu, Islamska Republika Iran neće oklijevati u odbrani svojih nacionalnih interesa i sigurnosti - poručili su iz Teherana.

Dodali su da će, prema njihovom stavu, odgovornost za eventualne posljedice snositi ukrajinske vlasti, ali i njihovi saveznici koje Iran smatra odgovornim za podršku takvim potezima.