Ovo bi se moglo odraziti i na RS: Trumpov savjetnik traži zabranu angažiranja influensera za strane vlade

Jedan od najbližih saradnika predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trampa (Trumpa), Aleks Brusevic (Alex Bruesewitz), uputio je poruku osobama u SAD-u koje primaju novac od stranih vlada, a istovremeno imaju značajan utjecaj na društvenim mrežama.

Brusevic je reagovao zbog toga što, kako navodi, strane vlade angažuju američke influensere kako bi putem društvenih mreža promovirale svoje političke interese u Sjedinjenim Američkim Državama.

- Stranim vladama bi trebalo zabraniti korištenje američkih 'influensera' na društvenim mrežama za promovisanje svojih agendi u SAD-u, ili ih, u najmanju ruku, primorati da ispune stroge, nepregovarive zahtjeve o transparentnosti - poručio je Brusevic.

Dodao je da je broj influensera koji primaju novac iz inostranstva, prema njegovoj ocjeni, "izvan svake kontrole" te da je potrebno uvesti strožija pravila.

Ova poruka odnosi se, između ostalog, i na lobiste koje angažuje Vlada Republike Srpske, a koji putem društvenih mreža promoviraju interese ovog entiteta u SAD-u.

Posebno se to odnosi na bivšeg guvernera savezne države Ilinois Roda Blagojevića (Rod Blagojevich), koji na svom profilu na društvenoj mreži X često objavljuje sadržaje povezane s lobističkim angažmanom za Vladu RS-a.

Brusevicova poruka upućena je i drugim američkim javnim osobama i influenserima koji primaju sredstva u okviru stranih političkih kampanja, uključujući i one povezane s izraelskom kampanjom koju je vodio bivši šef Trampove kampanje Bred Parskejl (Brad Parscale).