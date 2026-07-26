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SITUACIJA SE NE SMIRUJE

Pakao na jugu Evrope: Više od 300.000 ljudi evakuirano zbog velikih požara

Zbog opasnosti je zatvorena i dionica autoceste A63 između Bordoa i Španije u dužini od 60 kilometara

Požar se širi zbog vjetra. AP

Dž. B.

prije 58 minuta

Veliki šumski požari koji su zahvatili dijelove Francuske i Španije prisilili su više od 300.000 ljudi da napuste svoje domove, dok vatrena stihija i dalje prijeti naseljenim područjima.

Zatvorena dionica puta

Najkritičnije je u francuskoj regiji Nova Akvitanija, gdje je požar u okolini Bordoa uništio oko 42.000 hektara zemljišta. Zbog opasnosti je zatvorena i dionica autoceste A63 između Bordoa i Španije u dužini od 60 kilometara.

Francuske vlasti saopćile su da je od početka požara evakuirano oko 220.000 stanovnika, a dodatne evakuacije provedene su u nekoliko mjesta u blizini Bordoa, uključujući Cestas, grad sa oko 55.000 stanovnika.

Vatrogasci upozoravaju da je požar izuzetno težak za kontrolisati jer je formiran takozvani pirokumulonimbus - oblak koji nastaje iznad velikih požara i može stvarati vlastite snažne vjetrove, dodatno šireći vatru.

U borbu protiv vatrene stihije uključeno je oko 1.500 pripadnika francuske vojske, dok su visoke temperature i dugotrajna suša dodatno pogoršale situaciju.

Toplotni talas

Požari su aktivni i u drugim dijelovima Francuske, uključujući jugoistočni departman Var i otok Korziku.

Teška situacija je i u Španiji, gdje su vlasti evakuirale desetine hiljada ljudi. Jedan od požara zapadno od Madrida uništio je oko 25.000 hektara šume, dok su se pojedina žarišta spojila u velike vatrene frontove.

Stručnjaci upozoravaju da su ekstremni toplotni talasi i dugotrajna suša posljednjih mjeseci značajno povećali rizik od velikih šumskih požara širom Evrope.

# POŽAR
# ŠPANIJA
# TOPLOTNI TALAS
# FRANCUSKA
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