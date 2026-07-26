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MIROVNI PREGOVOR

Predsjednik Kazahstana predložio zamrzavanje rata u Ukrajini, Kremlj odgovorio: To je nemoguće

Tokajev je poručio da bi nakon zamrzavanja sukoba, uz garancije velikih sila, trebalo obnoviti pregovore između Moskve i Kijeva

Tokajev ima ponudu, Putin odbio. Screenshot

Dž. B.

prije 44 minute

Prijedlog predsjednika Kazahstana Kasima-Žomarta Tokajeva da se rat u Ukrajini zamrzne i nastave mirovni pregovori naišao je na brzo odbacivanje iz Kremlja.

Tokajev je prijedlog iznio tokom sastanka s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom na forumu Rusija–Kazahstan u Omsku, ocijenivši da bi zamrzavanje sukoba moglo otvoriti put novim pregovorima po modelu "Istanbul 2.0".

Na njegove riječi reagovao je glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov, poručivši da je takav scenario "nemoguć".

- S obzirom na stav Kijeva, zamrzavanje sukoba kao takvo nije moguće. Za nas je glavni uslov ostvarenje ciljeva - rekao je Peskov za rusku državnu novinsku agenciju Interfax.

Govoreći o razgovoru Putina i Tokajeva, Peskov je naveo da je ruski predsjednik kazahstanskom kolegi detaljno objasnio stav Moskve o, kako Rusija naziva, "specijalnoj vojnoj operaciji".

Tokajev je poručio da bi nakon zamrzavanja sukoba, uz garancije velikih sila, trebalo obnoviti pregovore između Moskve i Kijeva. Rusija i Ukrajina razgovarale su u Istanbulu 2022. godine, a pregovori su nastavljeni i 2025. godine, ali bez značajnijeg napretka.

# RAT
# ZAMRZAVANJE
# KASIM TOKAJEV
# VLADIMIR PUTIN
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