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POVUKAO RUČNU

Tramp zakočio vojnu ofanzivu na Iran: Pentagon upozorio na problem sa zalihama

Vojni predstavnici upozorili su da bi nastavak intenzivnih borbenih aktivnosti mogao ozbiljno smanjiti količine presretača za sisteme Patriot

Tramp zabrinut zbog manjka ključne municije. AP

Z. V.

prije 35 minuta

Američki predsjednik Donald Tramp (Trump) za sada je odustao od planova za značajno širenje vojnih operacija protiv Irana zbog zabrinutosti da bi takav potez mogao dodatno iscrpiti američke zalihe projektila za protuzračnu odbranu, objavio je The New York Times.

Prema navodima američkog lista, odluka je donesena nakon sastanka koji je Tramp u petak održao s visokim zvaničnicima administracije i vojnim savjetnicima.

Vojni predstavnici upozorili su da bi nastavak intenzivnih borbenih aktivnosti mogao ozbiljno smanjiti količine presretača za sisteme Patriot i druge municije potrebne za zaštitu američkih vojnika i baza na Bliskom istoku.

U administraciji strahuju i da bi nova eskalacija mogla izazvati snažniji odgovor Teherana, udaljiti američke saveznike u zemljama Zaljeva te dodatno pogoršati probleme povezane s globalnim energetskim tržištem i izbjegličkom krizom, navodi "Njujork tajms" (The New York Times).

Odluka američkog predsjednika dolazi u trenutku pojačanih tenzija između Vašingtona i Teherana, nakon višesedmičnih sukoba i diplomatskih pokušaja posrednika da se pronađe rješenje za smirivanje situacije.

# DONALD TRUMP
# VOJNE OPERACIJE
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