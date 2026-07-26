Pet bh. alpinista stradalo na Elbrusu: Šta ovu planinu čini jednom od najopasnijih na svijetu

Pet bh. alpinista izgubilo je život, dok je dvoje spašeno tokom pokušaja uspona na Elbrus, najviši vrh Evrope i Rusije. Iako zbog razvijene infrastrukture privlači veliki broj penjača iz cijelog svijeta, ova planina poznata je po ekstremnim vremenskim uslovima i opasnostima koje svake godine odnose brojne živote.

Jedna od najviših planina

Elbrus se nalazi na Kavkazu i visok je 5.642 metra. Dio je prestižne liste "Sedam vrhova" – najviših planina na svakom kontinentu. Riječ je o ugašenom stratovulkanu sa dva vrha, zapadnim koji je viši i istočnim visokim 5.621 metar. Njegove padine prekrivaju ogromni glečeri i vječni snijeg.

Iako se standardna južna ruta ne smatra tehnički najzahtjevnijom, Elbrus je i dalje jedna od planina na kojoj strada veliki broj ljudi. Razlog je kombinacija surovih vremenskih uslova, velike nadmorske visine i pogrešne procjene opasnosti.

Poseban problem predstavlja činjenica da je pristup vrhu olakšan žičarama koje penjače vode do gotovo 3.800 metara nadmorske visine, dok se uz pomoć snježnih vozila može stići i do oko 4.700 metara.

Zbog toga mnogi, posebno manje iskusni penjači, potcijene planinu i krenu u uspon bez dovoljne fizičke pripreme, odgovarajuće aklimatizacije i svijesti o rizicima visokogorstva.

Ekstremni uslovi na više od 5.000 metara

Najveću opasnost na Elbrusu predstavljaju nagle promjene vremena. Na Kavkazu se sunčano vrijeme u svega nekoliko minuta može pretvoriti u snažnu snježnu oluju.

Na visinama iznad 5.000 metara vjetrovi često prelaze brzinu od 100 kilometara na sat, dok temperature mogu pasti i do minus 30 stepeni Celzijusa. U takvim uslovima smrzotine nastaju veoma brzo, a tijelo ubrzano gubi toplotu.