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OPASNA STRANA

Pet bh. alpinista stradalo na Elbrusu: Šta ovu planinu čini jednom od najopasnijih na svijetu

Iako se standardna južna ruta ne smatra tehnički najzahtjevnijom, Elbrus je i dalje jedna od planina na kojoj strada veliki broj ljudi

Planina Elbrus. Wikipeidia.org

Z. V.

prije 52 minute

Pet bh. alpinista izgubilo je život, dok je dvoje spašeno tokom pokušaja uspona na Elbrus, najviši vrh Evrope i Rusije. Iako zbog razvijene infrastrukture privlači veliki broj penjača iz cijelog svijeta, ova planina poznata je po ekstremnim vremenskim uslovima i opasnostima koje svake godine odnose brojne živote.

Jedna od najviših planina 

Elbrus se nalazi na Kavkazu i visok je 5.642 metra. Dio je prestižne liste "Sedam vrhova" – najviših planina na svakom kontinentu. Riječ je o ugašenom stratovulkanu sa dva vrha, zapadnim koji je viši i istočnim visokim 5.621 metar. Njegove padine prekrivaju ogromni glečeri i vječni snijeg.

Iako se standardna južna ruta ne smatra tehnički najzahtjevnijom, Elbrus je i dalje jedna od planina na kojoj strada veliki broj ljudi. Razlog je kombinacija surovih vremenskih uslova, velike nadmorske visine i pogrešne procjene opasnosti.

Poseban problem predstavlja činjenica da je pristup vrhu olakšan žičarama koje penjače vode do gotovo 3.800 metara nadmorske visine, dok se uz pomoć snježnih vozila može stići i do oko 4.700 metara.

Zbog toga mnogi, posebno manje iskusni penjači, potcijene planinu i krenu u uspon bez dovoljne fizičke pripreme, odgovarajuće aklimatizacije i svijesti o rizicima visokogorstva.

Ekstremni uslovi na više od 5.000 metara

Najveću opasnost na Elbrusu predstavljaju nagle promjene vremena. Na Kavkazu se sunčano vrijeme u svega nekoliko minuta može pretvoriti u snažnu snježnu oluju.

Na visinama iznad 5.000 metara vjetrovi često prelaze brzinu od 100 kilometara na sat, dok temperature mogu pasti i do minus 30 stepeni Celzijusa. U takvim uslovima smrzotine nastaju veoma brzo, a tijelo ubrzano gubi toplotu.

Kada se pojave snijeg, magla i oblaci, dolazi do pojave poznate kao „whiteout“ – potpune bjeline u kojoj penjači gube osjećaj za prostor i pravac. I najmanje skretanje sa sigurne rute može dovesti do opasnih područja sa skrivenim pukotinama u glečerima.

Dodatnu prijetnju predstavlja visinska bolest. Na više od 5.000 metara količina kisika značajno je manja, a brzo dostizanje velikih visina zbog žičara i snježnih vozila može spriječiti tijelo da se pravilno prilagodi.

U takvim okolnostima dolazi do gubitka snage, dezorijentacije, a u najtežim slučajevima i do oticanja mozga ili pluća.

Kada se spoje olujni vjetrovi, loša vidljivost i zdravstveni problemi, spašavanje postaje izuzetno teško. Helikopteri često ne mogu poletjeti zbog vremenskih uslova, dok spasioci na terenu rizikuju vlastite živote.

Upravo zbog toga Elbrus, iako nije među najtežim planinama za penjanje, ostaje jedan od najopasnijih izazova za alpiniste širom svijeta.

# PLANINARI
# ELBRUS
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