Haos u Evropi zbog vrućina: "Slijede teški dani, zastrašujuće je"

Evropa se suočava s jednim od najtežih talasa šumskih požara posljednjih godina. U Francuskoj i Španiji više od 300.000 ljudi moralo je napustiti svoje domove zbog vatrene stihije koja danima nekontrolisano širi područjima pogođenim visokim temperaturama i snažnim vjetrovima.

Najdramatičnija situacija je na jugozapadu Francuske, u departmanima Žirond i Lande (Gironde i Landes), gdje je evakuisano oko 250.000 stanovnika. Vatrogasci upozoravaju da je požar postao izuzetno nepredvidiv jer stvara vlastite vjetrove i tzv. vatrene vrtloge. Šef vatrogasaca Nikolas Brac (Nicolas Braz) izjavio je za AFP da je situacija „nemoguća za kontrolu“ i da su pred službama još teški dani.

Vlasti u okolini Bordoa (Bordeaux) razmatrale su i najteži scenarij – dodatne masovne evakuacije, dok stanovnici tog područja svjedoče o razmjerama katastrofe. Turisti su za BBC opisivali kako se dim i miris paljevine osjećaju desetinama kilometara dalje, a pepeo prekriva ulice i objekte.

Španija pod alarmom

U Španiji je zbog požara proglašeno vanredno stanje, a gotovo 60.000 ljudi evakuisano je iz područja Madrida i Avile. Premijer Pedro Sančez (Pedro Sánchez) upozorio je da zemlju očekuju „teški dani“, dok je ministar unutrašnjih poslova Fernando Grande-Marlaska situaciju opisao kao veoma složenu.

Prema podacima španske vlade koje prenosi BBC, od početka godine u toj zemlji izgorjelo je oko 130.000 hektara zemljišta, što je više od prosjeka prethodne decenije.

Požari nisu ograničeni samo na Pirinejsko poluostrvo. Na Siciliji je izbilo više stotina požara, dok se Škotska bori s velikom vatrenom stihijom u Nacionalnom parku Kejrngorms (Cairngorms). Evropska komisija saopćila je da je kroz evropski mehanizam civilne zaštite Francuskoj i Španiji poslano 11 aviona i helikoptera za gašenje požara.