Ruski stručnjak o tragediji na Elbrusu: Ovo je glavni uzrok

Nagli preokret vremenskih prilika i odluka da nastave uspon u trenutku kada su se druge ekspedicije već povlačile s planine mogli su biti ključni faktori tragedije u kojoj je stradalo pet planinara iz Bosne i Hercegovine na Elbrusu, smatra Aleksandar Jakovenko, predsjednik Komisije za klasični alpinizam Alpinističkog saveza Rusije.

Glavni uzrok

Jakovenko, nosilac priznanja "Snježni leopard", izjavio je za ruski portal aif.ru da su se vremenski uslovi na planini iznenada pogoršali, zbog čega je veliki broj alpinističkih grupa odlučio prekinuti uspon i vratiti se. Planinari iz Bosne i Hercegovine, međutim, nastavili su prema vrhu.

- Glavni uzrok je nagla promjena vremena. Ljudi jednostavno nisu realno procijenili svoje mogućnosti - rekao je Jakovenko.

Naglasio je da članovi ekspedicije nisu bili početnici. Prema njegovim riječima, dio planinara bio je iskusan i dobro obučen, ali je nakon pogoršanja vremenskih prilika došlo do razdvajanja grupe i gubitka kontrole nad situacijom.

Jakovenko smatra da su planinari precijenili svoje mogućnosti da u izrazito nepovoljnim uslovima završe uspon i bezbjedno se vrate. Naglasio je da se konačni zaključci ne mogu donositi prije završetka potrage i razgovora s dvojicom preživjelih članova ekspedicije.

Snažan vjetar otežao potragu

Sedmočlana grupa iz Bosne i Hercegovine penjala se na Elbrus bez pratnje planinskog vodiča. Jedan od planinara uspio se samostalno spustiti i obavijestiti spasilačke službe da je dvojici članova grupe pozlilo na visini od oko 5.100 metara. Drugog preživjelog pronašli su ruski spasioci, nakon čega su obojica zbrinuta i predata ljekarima.

Prema informacijama iz Bosne i Hercegovine, poginulo je pet planinara iz Zenice, među kojima su bila dvojica pripadnika Gorske službe spašavanja Zenica i troje članova Planinarskog društva "Vedro". Ruske službe prvo su locirale tijela dvojice stradalih na sedlu Elbrusa, na visini od oko 5.350 metara, dok je snažan vjetar znatno otežavao evakuaciju i nastavak potrage.

Ruski istražni organi pokrenuli su istragu kako bi utvrdili okolnosti izlaska grupe na planinarsku rutu, stepen pripremljenosti njenih članova i razloge zbog kojih se nisu uspjeli samostalno spustiti. Zvaničan uzrok tragedije još nije utvrđen, zbog čega Jakovenkove tvrdnje za sada predstavljaju stručnu procjenu, a ne zaključak istrage.