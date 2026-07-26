F-16 oborio novi dron iznad Rumunije: Bukurešt pozvao ruskog ambasadora na razgovor

Rumunija će pozvati ruskog ambasadora na razgovor nakon što je vojska oborila treću bespilotnu letjelicu u posljednja tri dana. Od početka ruske invazije na Ukrajinu 2022. godine dronovi su u više navrata ulazili u rumunski zračni prostor, ali ih vojska do prošlog petka nije obarala, piše Guardian.

Tri drona za tri dana

Posljednji incident dogodio se u nedjelju, kada je rumunski borbeni avion F-16 oborio letjelicu iznad Crnog mora, samo pet minuta nakon što je ušla u državni zračni prostor. Informaciju je na Facebooku objavio ministar odbrane Radu Miruća.

Ministrica vanjskih poslova Oana Coju izjavila je da će Rumunija pozvati ruskog ambasadora zbog "ponovljenih kršenja" zračnog prostora.

Istraga i jačanje odbrane

Predsjednik Rumunije Nikušor Dan izjavio je da je istraga potvrdila kako je letjelica oborena u petak bila "model Šahed kakav Ruska Federacija koristi u agresiji na Ukrajinu". Dodao je da se nastavljaju istrage o dronovima oborenim u subotu i nedjelju.

- Nedopustivo je i neprihvatljivo da Ruska Federacija nastavlja kršiti rumunski zračni prostor, koji je istovremeno prostor NATO-a i Evropske unije - napisao je Dan na platformi X.

Prema riječima visokog vojnog glasnogovornika NATO-a Martina O’Donela, čini se da je i letjelica oborena u nedjelju "ruskog porijekla". Dodao je da se incidenti događaju u periodu kada Rumunija i druge članice NATO-a aktivno nabavljaju sisteme za presretanje sa zemlje kako bi ojačale protuzračnu odbranu.

Rumunija je krajem juna u svoj odbrambeni sistem uključila američki sistem Merops za borbu protiv dronova. Riječ je o mobilnom sistemu koji koristi umjetnu inteligenciju za presretanje malih ciljeva koji lete na malim visinama.

Raniji upadi dronova

Od početka rata u Ukrajini Rumunija je zabilježila desetine upada bespilotnih letjelica. U maju se jedan dron srušio na stambenu zgradu u Galaću, gradu na granici s Ukrajinom, pri čemu su povrijeđene dvije osobe.

Rumunski parlament usvojio je 2025. godine zakon kojim je omogućeno obaranje dronova koji naruše zračni prostor zemlje. I druge države u blizini ukrajinskog ratišta obarale su bespilotne letjelice od početka rata.