Novi britanski premijer: Ako bude trebalo, javno ću se suprotstaviti Trampu

Endi Bernam najavio je da će se, ukoliko bude potrebno, javno suprotstaviti Donaldu Trampu. To je poručio u svom prvom velikom televizijskom intervjuu nakon preuzimanja premijerske funkcije. Istovremeno, novi ministar odbrane Ves Striting izjavio je da ne vjeruje kako administracija američkog predsjednika traži saveznike koji joj samo povlađuju, nego one koji imaju dovoljno samopouzdanja da izraze neslaganje, piše Guardian.

Bernam, koji ima relativno malo iskustva u oblasti vanjske politike, nedugo nakon dolaska u Downing Street razgovarao je s američkim predsjednikom. Zvaničnici su taj razgovor opisali kao srdačan. Ipak, zbog ponovnog zaoštravanja stava Vašingtona prema Iranu, tenzije bi mogle nastati vrlo brzo. Bernam slijedi politiku Kira Starmera i ne podržava američke ofanzivne operacije, što je ranije izazvalo oštre javne reakcije Trampa.

Nacionalni interes Britanije

U emisiji "Sunday with Laura Kuenssberg" na kanalu BBC One, Bernam je rekao: "Ne mogu reći da se ni u jednom trenutku neću s njim [Trampom] razići u mišljenju ili da neću morati zastupati ono što je ispravno za Britaniju."

Premijer je istakao da će, ako bude potrebno, javno iznijeti neslaganja s Trampom.

- Morate braniti vlastiti nacionalni interes prije svega ostalog. To se od vas traži ako želite ovaj posao raditi kako treba - poručio je.

Direktan pristup saveznicima

Striting je u nedjeljnom intervjuu za Sky News rekao da je razgovarao sa svojim američkim kolegom Pitom Hegsetom i jasno mu prenio da razlike oko Irana i dalje postoje.

- Jasno sam poručio da nismo podržali ofanzivne akcije u Iranu i da ih nećemo podržati. No, postoji mnogo toga što možemo i trebamo raditi zajedno - rekao je.

Striting tvrdi da Tramp i njegov tim cijene takav direktan pristup.

- Prvo što ne smijete činiti je podilaženje. Moj je dojam da predsjednik Tramp i njegova administracija to ne traže. On je čovjek koji govori izravno.

Na pitanje vjeruje li američkom predsjedniku, Striting je odgovorio: "Ne poznajem ga, ali vjerujem Sjedinjenim Američkim Državama."

Dodao je da mu je ministarska pozicija omogućila "jedinstven uvid u to koliko je taj odnos blizak i ključan kada je riječ o odbrani i sigurnosti".

Nema prijevremenih izbora

U intervjuu za BBC, Bernam je odbacio mogućnost prijevremenih izbora kojima bi pokušao iskoristiti eventualni rast popularnosti laburista.

- Neće biti prijevremenih izbora. Mislim da ih ljudi ne žele - rekao je i dodao da su građani 2024. godine "glasali za program".

- Smatram da je sada najvažnije usmjeriti Britaniju na to da zemlju vratimo na pravi put - izjavio je.

Veća ulaganja u odbranu

Kada je riječ o izdvajanjima za odbranu, Bernam je rekao da je "vrlo svjestan" želje ministra finansija Džona Hejlija da se izdvajanja brzo povećaju na tri posto BDP-a. Hejli je za vrijeme mandata Kira Starmera bio ministar odbrane, a sada obavlja funkciju ministra finansija.

Ipak, Bernam nije želio navesti precizan rok za povećanje izdvajanja.

- Prvi nam je izazov osigurati da plan ulaganja u odbranu ima puno finansijsko pokriće. To moramo riješiti do budžeta koji se donosi kasnije ove godine - rekao je Bernam.

Striting je za Sky izjavio da kao ministar odbrane ima obavezu osigurati da se svaki povećani budžet troši odgovorno.

- Jasno je da postoje dugogodišnji problemi s nabavkom u sektoru odbrane i isplativošću. Kao što sam ovaj sedmicu rekao svom timu u Ministarstvu odbrane, to nije važno samo u teoriji ili zato što je ispravno pametno trošiti novac. Važno je jer taj novac tražimo od poreskih obveznika - kazao je Striting.