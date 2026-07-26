Video / Britanski vojnici ukrali oklopno vozilo nakon pijanke i napravili haos na ulicama

Dvojica vojnih inženjera Kraljevske vojske privedena su nakon što su, prema navodima britanskih vlasti, iz kasarne Tidworth Garrison uzeli 15 tona teško oklopno vozilo Buldog i krenuli u noćnu vožnju kroz naseljeni dio Vitšira.
Prema saopćenju Kraljevske vojne policije, incident se dogodio u ranim jutarnjim satima u petak, a tokom vožnje oštećeno je nekoliko parkiranih vozila. Materijalna šteta procjenjuje se na oko 100.000 funti, dok povrijeđenih među građanima nije bilo.
Britanski mediji navode da je snimak iz jedne kuće prikazao oklopni transporter zaglavljen u uskoj ulici, gdje je prilikom prolaska udario i oštetio kombi i terenac. Vozilo dugo više od pet metara kasnije je pronađeno parkirano u blizini kasarne druge kasarne.
List The Guardian i BBC navode da su vojnici uhapšeni nakon što je otkrivena pričinjena šteta, a protiv njih se vodi istraga zbog krađe vojne imovine i neovlaštenog korištenja vozila. Britanska vojska saopćila je da incident shvata ozbiljno i da će sarađivati s nadležnim organima.