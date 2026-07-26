Video / Britanski vojnici ukrali oklopno vozilo nakon pijanke i napravili haos na ulicama

Dvojica vojnih inženjera Kraljevske vojske privedena su nakon što su, prema navodima britanskih vlasti, iz kasarne Tidworth Garrison uzeli 15 tona teško oklopno vozilo Buldog i krenuli u noćnu vožnju kroz naseljeni dio Vitšira.

Prema saopćenju Kraljevske vojne policije, incident se dogodio u ranim jutarnjim satima u petak, a tokom vožnje oštećeno je nekoliko parkiranih vozila. Materijalna šteta procjenjuje se na oko 100.000 funti, dok povrijeđenih među građanima nije bilo.