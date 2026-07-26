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IZRAELSKI PREMIJER

Netanjahu: Američko-izraelski napadi značajno oslabili iranski nuklearni program

Zaprijetio je vrlo snažnim odgovorom u slučaju novih iranskih napada

Benjamin Netanjahu. AP

M. Až.

prije 47 minuta

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu izjavio je da su zajedničke vojne operacije Izraela i Sjedinjenih Američkih Država značajno oslabile iranske nuklearne kapacitete i vratile taj program nekoliko godina unazad.

- Uništili smo 20 njihovih vodećih nuklearnih naučnika u dvije operacije koje smo izveli sa Sjedinjenim Američkim Državama - rekao je Netanjahu u intervjuu za televiziju Fox News.

On tvrdi da su kapaciteti Teherana ozbiljno narušeni, ali je naglasio da međunarodna zajednica mora ostati stalno oprezna kako bi spriječila eventualne pokušaje obnove iranskog nuklearnog programa.

Netanjahu je upozorio da će odgovor Izraela biti "veoma, veoma snažan" ukoliko Iran u budućnosti izvrši napade na Izrael, bilo direktno ili putem saveznika u regiji.

Proces normalizacije

Izraelski premijer izrazio je i snažnu podršku strategiji američkog predsjednika Donalda Trampa prema kojoj bi se civilne nuklearne potrebe Saudijske Arabije povezale s njenim priključenjem Abrahamovim sporazumima o normalizaciji odnosa s Izraelom.

Kazao je da bi bio oduševljen proširenjem procesa normalizacije na Rijad, podsjećajući da je Izrael ranije postigao sporazume s nekoliko arapskih država.

Sastanak s Trampom

Netanjahu je odbacio tvrdnje da Izrael postaje međunarodno izoliran, navodeći da mnoge zemlje u Africi, Aziji, Latinskoj Americi i na Bliskom istoku traže izraelsku tehnologiju i vojnu saradnju.

Izraelski premijer naredne sedmice putuje u Vašington, gdje će prisustvovati sahrani preminulog senatora Lindzija Grejema, a očekuje se i njegov susret s američkim predsjednikom Donaldom Trampom.

# IZRAEL
# BENJAMIN NETANYAHU
# IRAN
# SAD
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