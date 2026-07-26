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NIJE ZABRINUT

Netanjahu najavio dolazak na zasjedanje Generalne skupštine UN-a uprkos pozivima na njegovo hapšenje

Poručio je da ga ne brinu izjave Zohrana Mamdanija

Benjamin Netanjahu. AP

Anadolija

prije 41 minutu

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu izjavio je da namjerava prisustvovati zasjedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u Njujorku u septembru, odbacujući pozive gradonačelnika Njujorka Zohrana Mamdanija na njegovo hapšenje.

U izjavi za Fox News Netanjahu je rekao da nije zabrinut zbog Mamdanijevih poruka te da planira učestvovati na godišnjem zasjedanju Generalne skupštine UN-a.

Kazao je da je gotovo svake godine tokom svog mandata prisustvovao tom diplomatskom skupu na visokom nivou, osim u slučajevima kada su ga sigurnosne okolnosti spriječile.

Njegova izjava uslijedila je nakon što je gradonačelnik Njujorka Zohran Mamdani Netanjahua nazvao ratnim zločincem i poručio da nije dobrodošao u grad. Mamdani je ranije pozvao vlasti Sjedinjenih Američkih Država da se pridruže Međunarodnom krivičnom sudu (ICC) kako bi izvršile nalog za hapšenje izraelskog premijera.

Američki predsjednik Donald Tramp ranije je izjavio da Netanjahu neće biti uhapšen tokom boravka u Sjedinjenim Američkim Državama.

Međunarodni krivični sud izdao je u novembru 2024. godine naloge za hapšenje Benjamina Netanjahua i bivšeg izraelskog ministra odbrane Joava Galanta zbog sumnje da su počinili ratne zločine i zločine protiv čovječnosti u Pojasu Gaze.

# IZRAEL
# BENJAMIN NETANYAHU
# NJUJORK
# GENERALNA SKUPŠTINA UN
# SAD
# ZOHRAN MAMDANI
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