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NJEMAČKA

Napadač iz Berlina ubijen u policijskoj akciji: Vozilom usmrtio osobu i povrijedio 16 ljudi

Njemački mediji javili su oko 19 sati da je osumnjičeni pronađen, a prema informacijama Bilda, riječ je o Abdulahu Balutu

Policija likvidirala napadača. Platforma X

M. Až.

prije 1 sat 29 minuta

Njemačka policija pronašla je i usmrtila muškarca osumnjičenog da je automobilom udario više ljudi tokom Povorke ponosa u Berlinu.

Njemački mediji javili su oko 19 sati da je osumnjičeni pronađen, a prema informacijama Bilda, riječ je o Abdulahu Balutu (21), koji je ubijen tokom policijske intervencije.

Policija ga je pronašla u vrtnoj kućici u berlinskoj četvrti Špandau, nakon čega je došlo do razmjene vatre. Kako navode nadležni, policajci su bili napadnuti, a potom su uzvratili pucnjavom. Napadač je tom prilikom usmrćen.

- Zahvalna sam sigurnosnim službama što je napadač tako brzo pronađen. To je izvanredan uspjeh - rekla je berlinska zvaničnica koja se trenutno nalazi na sastanku s policijom, prenosi Bild.

Podsjećamo, jedna osoba je poginula, a 16 ih je povrijeđeno nakon što se vozač automobilom zaletio u ljude u blizini berlinske Povorke ponosa. Troje povrijeđenih nalazi se u životnoj opasnosti, osam osoba zadobilo je teške, a pet lakše povrede, saopćili su vatrogasci.

Prema prvim informacijama, bijeli automobil udario je više ljudi u parku Tirgarten, nakon čega se zabio u drvo. Vozač je potom napustio vozilo i pobjegao, rekao je glasnogovornik berlinske policije Florijan Nat.

# BERLIN
# NJEMAČKA
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